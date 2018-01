Colico, oltre 24 mila visitatori nel 2017 a forte Montecchio Nord e forte Fuentes

Un 2017 da incorniciare quello appena andato in archivio. I forti di Colico, Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes, hanno superato la soglia dei 24mila visitatori annui. Ben 16mila sono stati gli italiani e gli stranieri che hanno voluto seguire la visita guidata della fortezza meglio conservata della Prima Guerra Mondiale in Europa. E quasi 8mila i visitatori di tutto il mondo che hanno fatto una passeggiata

istruttiva tra le rovine del Forte di Fuentes, seguendo il percorso pannellato.

Un aumento percentuale davvero sensibile per questi due forti che, da quando sono stati presi in gestione dal Museo della Guerra Bianca in Adamello (unico museo riconosciuto da Regione Lombardia specificatamente sulla Prima Guerra Mondiale), sono risultati in costante crescita. Nel 2017 l’aumento percentuale sul 2016 è stato di circa il 24 per cento. E pensare che nel 2011 quando i due forti hanno cominciato a “viaggiare” insieme (nel 2009 è stato affidato in gestione il Montecchio e nel 2011 il Fuentes), i visitatori erano circa 7mila. Il primo anno di apertura a Montecchio, a gennaio del 2010, erano risultati poco più di 5.800.

Insomma, un aumento quasi esponenziale per i forti colichesi, sempre più al centro dell’attività del Museo della Guerra Bianca e sempre più supportati dalle istituzioni, Comune di Colico (Montecchio Nord) e Provincia di Lecco (Fuentes), in primis, oltre che da Regione Lombardia che ha consentito con i suoi fondi, la movimentazione delle quattro cupole da 149S (tornate a muoversi grazie ai tecnici del museo dopo 70 anni di inattività, ovvero dal termine della Seconda Guerra Mondiale), e l’impermeabilizzazione della galleria di collegamento tra la caserma e la batteria corazzata.

La presenza di cittadini italiani e stranieri è praticamente paritaria. Sono arrivati visitatori da tutti e cinque i continenti, Australia compresa. Molto apprezzato anche il sistema di audioguida in diverse lingue su cellulare (Ios o Android), che i cittadini stranieri possono utilizzare durante la visita

gratuitamente sul loro smartphone. Grande successo anche per le rievocazioni storiche svoltesi tra aprile e luglio. Molte novità seguiranno nel 2018 con nuovi progetti e nuove rievocazioni con iniziative legate al centenario della fine della Prima guerra mondiale. Nel ringraziare il pubblico, Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes rinnovano i legami che li legano anche ai loro diversi partner: i forti, infatti, si sono aperti anche ai Cral (circoli ricreativi di diverse istituzioni), al Fai e, prossimamente, anche con il Touring Club Italiano. Non resta che aprire le porte al 2018 a questo proposito si comunica che i forti apriranno il prossimo 17 marzo 2018 e chiuderanno il 4 novembre 2018.