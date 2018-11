Forum Retail 2018 ai blocchi di partenza: IKN Italy attende numeri da record

Siamo alle porte con l’inizio della diciottesima edizione di Forum Retail, l’evento firmato IKN Italy che richiama la più grande Community di Retailer in Italia in programma a Milano il 29 e 30 novembre, e l’azienda attende numeri da record, mai realizzati prima!

“Oltre ad avere raggiunto il sold out nell’Area Expo, attendiamo di registrare dei numeri di presenze in assoluta crescita rispetto alle passate edizioni: si sono registrati al nostro appuntamento oltre 800 Retailer e circa 1500 Partecipanti” dichiara Luca Passoni, AD IKN Italy.

E’ inoltre notizia di questi giorni che Pepper e NAO, i robot umanoidi prodotti da Softec e SoftBank Robotics, parteciperanno al Forum in quanto vetrina importante per tutte quelle realtà che stanno sviluppando prodotti e soluzioni tecnologiche con l’obiettivo di creare innovazione nel mondo del retail, attraverso la trasformazione digitale dei modelli di business, di pagamento, di process improvement e, più in generale, dell’intera customer experience.

OnRetail è la community di IKN Italy dedicata al settore: mette a disposizione dei professionisti del Retail contenuti e aggiornamenti continui con conferenze, formazione tecnica, articoli, interviste e video. Attraverso canali tradizionali, digital e social offre la possibilità di condividere conoscenze, esperienze aziendali, best practice e innovazioni grazie al contributo dell’Advisory Board e dei maggiori esperti del settore. OnRetail rappresenta lo strumento più adatto per costruire una fitta rete di relazioni e interazioni tra tutti i professionisti attraverso grandi eventi e appuntamenti in cui confrontarsi con partner, colleghi e protagonisti del settore.