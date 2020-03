Piani d'Erna, intervento alla fune traente: Regione Lombardia partecipa alla spesa

Regione Lombardia cofinanzia gli interventi di manutenzione straordinaria sulla funivia Malnago-Piani d'Erna. Si tratta, in particolare, di uno stanziamento di 20.000 euro per cofinanziare, al 50 per cento, la sostituzione della fune traente. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

«Segnale di vicinanza al territorio»

«Lo stanziamento - ha spiegato Terzi - è un piccolo, ma comunque significativo, segnale di vicinanza al territorio». «Riconosciamo - ha concluso - un contributo per la manutenzione al Comune di Lecco in modo da garantire il funzionamento dell'impianto».