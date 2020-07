Oggiono: Maggioni Serigrafia cresce e diventa Gruppo Maggioni

Maggioni Serigrafia si rafforza e unisce tutte le sue competenze e specializzazioni nel Gruppo Maggioni.

Oltre quaranta sono gli anni di presenza nel settore della stampa del Gruppo Maggioni che accresce costantemente la propria esperienza nel campo della serigrafia e delle nuove tecnologie digitali introdotte negli anni nei processi produttivi.

Il gruppo, specializzato prevalentemente per i settori della cosmetica, della moda e del luxury, produce una vasta gamma di prodotti con tecniche che portano valore alla stampa: effetti speciali su un numero elevato di materiali e di oggetti.

Cuore pulsante dell'attività del Gruppo Maggioni è la nobilitazione degli stampati; questa lavorazione viene realizzata attraverso la serigrafia in quanto è la tecnica di stampa più adatta sia per la rapidità di lavorazione su produzioni industriali sia per l'alto livello qualitativo.

Un altro elemento distintivo dell'offerta è rappresentato dalla personalizzazione, attraverso la stampa digitale del decoro degli armadi con un servizio completo di ritiro, stampa e riconsegna delle ante. Un'ulteriore specializzazione del Gruppo Maggioni è la produzione di pannelli e cartellonistica in Forex, la stampa su materiali rigidi o semi rigidi per ambienti e per esterno.

Tutto pensato in un'ottica ecosostenibile, nel pieno rispetto dell'ambiente grazie all'adozione di strumenti che permettono all'azienda di filtrare le emissioni o di recuperare in economia circolare gli scarti delle lavorazioni, oppure dove non sia possibile, il loro smaltimento in sicurezza.

Le competenze e il ventaglio di offerta sono riassunti nel nuovo sito sviluppato durante il lockdown.

«Coltiviamo le relazioni tra persone»

«Lo stop che tutti noi abbiamo subito durante la quarantena non ci ha fermato, abbiamo approfittato per pensare e mettere in pratica le tante idee che abbiamo avuto per una ripartenza efficace, pensata per le esigenze di stampa dei nostri clienti, il Gruppo Maggioni ci consente oggi di portare una proposta completa e ricca». Queste le parole di Fiorenzo Maggioni, amministratore del Gruppo Maggioni e Consigliere di Fespa Italia, che continua: «Le relazioni con le persone sono il fondamento base della nostra attività, ci piace definirci un'azienda Human to Human, o meglio H2H come una formula: è la chimica che si stabilisce tra noi e i nostri clienti, partner e fornitori e ci porta a pensare insieme nuovi modi di applicare la stampa su materiali diversi per valorizzarli e renderli unici e preziosi».

La storia dell'azienda

La storia di Maggioni Serigrafia è iniziata nel 1973 come produttore di pellicole e telai per la serigrafia per conto terzi ma dopo poco tempo la competenza dell'azienda è stata applicata alla stampa vera e propria. Da allora, seguendo il mercato e le richieste dei clienti, l'azienda si è evoluta utilizzando le tecnologie più moderne per il proprio ciclo produttivo.

Un valore dato alla stampa con un approccio che si sviluppa anche con una personalizzazione del servizio in tutti i suoi aspetti e dettagli: dall,idea al prodotto finito e consegnato in tempi brevi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi nei due stabilimenti a Oggiono si opera nel contesto di un gruppo per offrire più servizi integrati di stampa e finitura con tutte le tecnologie necessarie e fornire prodotti innovativi nel pieno rispetto dell'ambiente. Maggioni Serigrafia è associata a Fespa Italia, l'associazione italiana che raggruppa chi opera nel settore della stampa serigrafica e specialistica, della stampa digitale e tessile.