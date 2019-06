Accordo sindacati-Husqvarna per la "cassa", incentivi all'esodo e al ricollocamento

C'è un accordo tra i sindacati e la Husqvarna. Nella mattinata di martedì, negli uffici di Confindustria, i rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato i rappresentanti dell'azienda per parlare del futuro degli 81 dipendenti che rischiano il licenziamento dallo stabilimento di Valmadrera.

Così i sindacalisti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno trovato un accordo quadro con la multinazionale svedese. «È previsto l'impegno dell'azienda per richiedere la cassa integrazione straordinaria - afferma Fabio Anghileri, segretario della Fiom lecchese -Abbiamo definito anche un percorso che potrebbe portare a eventuali incentivi all'esodo, politiche attive messe in campo da Regione e Provincia per ricollocare i lavoratori».

Proseguirà il presidio permanente fuori dai cancelli della Husqvarna. C’è attesa per l'incontro di giovedì, a Milano, con la Regione Lombardia. Poi, fanno sapere i sindacati, si punterà anche a un appuntamento al Ministero del Lavoro.