Husqvarna, il caso arriva in Regione. Straniero (PD): «Il caso venga seguito passo dopo passo»

Si è tenuta questo pomeriggio, in IV Commissione Attività produttive, l’audizione sulla situazione aziendale di Husqvarna Italia spa di Valmadrera. Presenti la proprietà, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti locali. «Pur nella drammaticità della situazione, perché il licenziamento di oltre 80 lavoratori ha rappresentato un durissimo colpo per altrettante famiglie del nostro territorio, l’audizione è stata sicuramente utile sia per averne contezza da parte del Consiglio regionale, sia perché l'istituzione regionale possa fare fino in fondo la sua parte», ha commentato dopo la seduta Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd e componente della Commissione.

«Vicenda da seguire passo dopo passo»

«Tutte le parti hanno convenuto sull’importanza di chiedere la cassa integrazione straordinaria e in questo senso c’è un accordo che ne rappresenta un presupposto importante – continua Straniero –. Credo, perciò, che la Regione abbia il dovere d'impegnarsi a seguire passo dopo passo la situazione e a vigilare affinché vengano messe in atto tutte le politiche attive del lavoro e i dipendenti possano trovare soluzioni lavorative valide».

Inoltre, per il consigliere Pd, «è importante monitorare la possibilità ventilata dalla proprietà di una cessione o quella di una prosecuzione dell’attività da parte di altri soggetti, che consentirebbe una soluzione immediata per i lavoratori e la possibilità di non disperdere una realtà lavorativa fondamentale del nostro territorio».

Gallery