Husqvarna, Straniero (Pd): «L'assenza dell'azienda sconcerta»

Si è tenuta giovedì pomeriggio in IV Commissione Attività produttive, l'audizione in merito all'azienda Husqvarna di Valmadrera con le organizzazioni sindacali, il Comune di Valmadrera e la Provincia di Lecco.

Grande assente, ancora una volta, l'azienda. «È un'assenza che sconcerta: volevamo poter ascoltare o percorrere la strada di un'altra possibilità. Ma l'impressione è che l’azienda non ci avesse mai creduto», è il commento di Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd e componente della Commissione.

Adesso ci sono due alternative, secondo Straniero: «Una è di valutare, eventualmente, ancora la possibilità di una deroga presso il Ministero del Lavoro e il Governo affinché comunque si sfruttino alcuni altri mesi di cassa integrazione in deroga per Covid. Dopo questa verifica, sarà comunque necessario il massimo impegno da parte di tutti i soggetti interessati perché i 24 mesi di Naspi vengano utilizzati per le politiche attive del lavoro e per una ricerca sul territorio di altre occupazioni. Non sarà un compito facile, ma dobbiamo darcelo come impegno di tutti quanti».