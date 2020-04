Mandello: la Icma sostiene la campagna per pagare i fornitori

Pagare i fornitori, sopattutto in questo momento di grande crisi indotto dall'emergenza Coronavirus, per continuare ad alimentare l'economia. La Icma di Mandello aderisce alla campagna #iopagoifornitori. L'azienda, che dal 1933 nobilita la carta destinata al packaging dei marchi del lusso, sostiene l'iniziativa promossa dall'Associazione industriale bresciana e ideata dall'imprenditore Alfredo Rabaiotti.

«La tenuta del sistema economico e delle filiere è responsabilità di ognuno - dichiara Marco Nigrelli, direttore marketing e comunicazione di Icma - Siamo convinti che solo continuando a pagare in modo puntuale i nostri fornitori possiamo dare un contributo essenziale a garantire la sopravvivenza di tutto il tessuto produttivo. Lo riteniamo un comportamento etico e irrinunciabile, in linea con gli obiettivi che come azienda ci siamo dati, una buona pratica che speriamo possa essere seguita da molte altre imprese per non aggravare le difficoltà del momento e anzi per proiettarsi verso una rapida ripresa».

Per questi motivi Icma sottoscrive il manifesto promosso da Aib che vuole sensibilizzare le imprese a diffondere prassi trasparenti ed efficienti a partire dal pagamento dei fornitori nel rispetto dei termini contrattualmente stabiliti.