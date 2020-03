15 milioni di euro a tassi agevolati per imprese, professionisti e studi associati

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, ha approvato una delibera in cui si metterà a disposizione mezzo milione di euro per l'abbattimento dei tassi di interesse all'interno della misura "Credito Adesso".

Questo garantirà ulteriori finanziamenti di 15 milioni di euro erogati da Finlombarda e dal sistema bancario a tassi agevolati a imprese, professionisti e studi associati, già beneficiari di "Credito Adesso". Un provvedimento importante che guarda allo sviluppo reale del tessuto produttivo: parte da esigenze vere e ha l'obiettivo di sburocratizzare e rendere le misure di Regione Lombardia semplici e utili per chi crea lavoro e occupazione.

Credito Adesso è un'iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale delle imprese operanti in Lombardia (con organico inferiore a 3.000 dipendenti) e dei liberi professionisti (anche associati)

mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi. La misura di rivolge alle piccole e medie imprese comprese quelle artigiane con sede operativa in Lombardia; iscritte al registro delle imprese e operative da

almeno 24 mesi.

I settori interessati

Questi i settori a cui "Credito adesso" è rivolto: manifatturiero dei servizi alle imprese, del commercio all'ingrosso, delle costruzioni, del turismo. Possono accedervi liberi professionisti dotati di partita Iva da almeno 24 mesi operanti in uno dei comuni della Lombardia, iscritti a un albo professionale del territorio lombardo del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Mise e Studi Associati aventi le stesse caratteristiche dei Liberi

Professionisti.