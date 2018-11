Si inaugura giovedì la nuova sede di Coldiretti a Oggiono

Un'unica nuova sede per Coldiretti. Domani, giovedì 29 novembre, aprirà al pubblico il nuovo ufficio dell'associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana a Oggiono.

I locali riuniranno gli uffici di Lecco e Merate in un unico nuovo spazio a servizio del territorio lecchese: la sede si trova in via Longoni 24 con possibilità di accesso e parcheggio da largo Mosè Mosacci.

Resteranno invariati i recapiti di Colico (presso il Comune, ogni giovedì dalle 9.30 alle 12), di Pasturo (presso il centro zootecnico, ogni lunedì dalle 9.30 alle 12.30) mentre a partire da mercoledì 5 dicembre verrà attivato il nuovo recapito all'oratorio San Luigi a Cernusco Lombardone (ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12.30).

Il numero telefonico dell'ufficio di Oggiono sarà 031 455560, ma resterà attivo anche il numero 031 455570 (centralino dell'ex ufficio zona di Merate).