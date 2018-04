Turismo: si rinnova l'Infopoint del centro città. Soldi in arrivo dalla Regione

La Provincia di Lecco ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento di 23.100 euro per il progetto di valorizzazione e innovazione dell’Infopoint, gestito insieme al Comune di Lecco e presentato sul Bando per la valorizzazione e innovazione delle strutture di informazioni e accoglienza turistica.

Un nuovo logo e una rinnovata immagine per gli Infopoint turistici lombardi: questa è stata la prima tappa del progetto di rilancio voluto da Regione Lombardia per rendere più moderne e riconoscibili tali strutture attraverso una immagine omogenea e coordinata.

La seconda tappa va in direzione dell’innovazione organizzativa, di processo e tecnologica delle strutture di informazione e accoglienza turistica riconosciute come infopoint standard dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia. L’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Lecco è stato riconosciuto Infopoint standard nello scorso anno e rientra nella rete regionale che garantisce uniformità nei servizi offerti.

Il progetto ha un costo complessivo pari a 39.000 euro e si fonda sulla riqualificazione dell’Infopoint di piazza XX settembre, per rendere i servizi offerti più innovativi, efficaci ed efficienti rispetto alle esigenze del turista-consumatore, in linea con gli standard regionali. La restante quota verrà finanziata dal Comune di Lecco e dalla Provincia di Lecco.

Due le linee di intervento del progetto approvato:

linea 1 – infrastrutturale, con cui si prevede di rinnovare l’arredo degli uffici dedicati al front office e al back office per ottimizzare lo spazio per una migliore fruizione del servizio rendendolo maggiormente attraente e confortevole per i visitatori, turisti e operatori

linea 2 – gestionale, con cui si prevede un supporto alla gestione del servizio per assicurare una maggior presenza di personale e orari di apertura prolungati rispetto a quelli ordinari

“La Provincia di Lecco - commenta il Consigliere provinciale delegato al Turismo Luigi Comi - ha presentato il progetto di riqualificazione e innovazione dell’Infopoint di Lecco, in considerazione del ruolo centrale di questa struttura, quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e la valorizzazione delle destinazioni e dell’offerta turistica di Lecco e provincia. La Provincia e il Comune capoluogo hanno investito sull’accoglienza puntando sulla professionalità e sull’innalzamento degli standard qualitativi; ora proseguono nel percorso intrapreso contando su nuove risorse per l’adeguamento degli spazi e degli orari in direzione di un servizio sempre più efficiente”.

“Essere al passo coi tempi sta diventando sempre più importante per chi lavora negli ambiti del turismo, dell’informazione a esso collegata e dell’accoglienza - sottolinea l’assessore al turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina - Essere in grado di intercettare e soddisfare il turista che arriva in città, sapergli proporre prodotti che gli consentano una fruizione piena delle attrazioni del nostro territorio e riuscire a soddisfarlo sono gli obiettivi condivisi con l’amministrazione provinciale. La nostra determinazione in questo senso, supportata anche a livello normativo dalle recenti disposizioni regionali in tema di Ecosistema Digitale Turistico, ci spingono nella direzione di una comunicazione sempre più diffusa, all’insegna del marketing territoriale e della digitalizzazione, per rendere il nostro Infopoint, già aperto tutti i giorni dell’anno, un vero e proprio portale d’ingresso turistico della nostra città nonché un volano in grado di potenziare l’attrattività del nostro territorio”.

INFOPOINT DI LECCO

piazza XX settembre 23 - Lecco, telefono 0341 295720/1

sito web www.in-lombardia.it e-mail info.turismo@provincia.lecco. it

Apertura: 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

L’ufficio svolge il servizio di informazione e promozione turistica per la città e il territorio provinciale: distribuisce materiale illustrativo e fornisce informazioni su luoghi, opportunità e iniziative, assicurando a visitatori italiani e stranieri l’assistenza turistica necessaria per muoversi sul territorio.

Riferimenti social network

Facebook: LakeComo.it

Facebook: Le vie del Viandante

Twitter: Lake Como

Google+: LakecomoItsocial