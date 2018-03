«Il Lago di Como? Romantico anche solo arrivarci»: lo dice Chicago Tribune

Che il brand "Lake Como" sia oramai prezioso nel mondo quanto quello della Ferrari non lo scopriamo certo oggi. Ma è pur vero che negli ultimi anni l'altissimo gradimento nei confronti del Lago di Como all'estero è sempre più importante e diffuso. Ovunque, infatti, si legge di come sia ambita una casa sul Lario: non a caso il Sole 24 Ore recentemente ha ricordato come per gli stranieri la casa da sogno sia targata "Lake Como".

Non solo ville di lusso, perchè l'attrattiva del nostro territorio è così estesa da essere diventare da tempo anche la meta preferita per convolare a nozze. A ricordarlo, in questa nuova occasione, è il prestigioso quotidiano americano Chicago Tribune, che in un ampio articolo dedicato ai 9 luoghi al mondo dove dirsi il fatidico "sì", ha messo l'Italia e il Lago di Como al primo posto, davanti, ad esempio, alle dorate spiagge di Santa Barbara in California, al Parco Sintra-Cascais in Portogallo, a Cancun in Messico, alla Costa Rica, alla Florida, alle Caiman.

Interpellato dal quotidiano, l'esperto di "wedding destinations", Alison Laesser-Keck, ha così motivato il podio tricolore tutto tinto d'azzurro: "L'Italia è senza dubbio la location più gettonata. E' incredibile quante richieste riceviamo in questo senso. Una delle destinazioni per matrimoni per antonomasia in Italia è sempre il Lago di Como. Solo arrivare lì può sembrare un'avventura romantica. Atterri a Milano, sali su un treno, sali su una barca, e ti senti come immerso in mezzo al nulla: solo tu e i tuoi amici. Dove, senza essere miliardari, ci si può sentire unici ma ancora se stessi".