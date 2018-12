Per il Distretto turistico centro Lario un successo a "L'Artigiano in fiera"

Provincia di Lecco e Distretto turistico centro Lario (che comprende i Comuni di Varenna, Bellagio, Menaggio e Tremezzina) hanno promosso con successo il territorio alla 23^ edizione di L'Artigiano in Fiera, che si è conclusa domenica scorsa a FieraMilano-Rho Pero.

Numerosi visitatori hanno fatto tappa allo stand dedicato, per informarsi e ricevere materiale turistico su luoghi ed eccellenze in provincia di Lecco e in centro lago: tra le mete più richieste gli itinerari escursionistici, le ville e i borghi lariani.

Molto interesse anche per l'enogastronomia, le proposte didattiche, le manifestazioni più rappresentative, le località sciistiche e gli sport invernali.

Provincia di Lecco e Distretto turistico centro Lario hanno risposto alle richieste del pubblico fornendo informazioni e materiale illustrativo a tema, dedicato alle peculiarità del territorio e alle occasioni per scoprirlo.

Numerosi visitatori hanno apprezzato l'opportunità di visitare alcune ville del centro lago anche in questa stagione: su tutte Villa Monastero di Varenna che ospita fino al 27 gennaio 2019 due interessanti mostre: "Quel ramo del lago di Como… Vincenzo Bianchi (1822-1870) vedutista romantico" e "Il loro nome è Italia - Il ricordo dei caduti della Grande Guerra nelle cartoline e nelle cronache dell'epoca".

Le due mostre sono visitabili nei giorni e negli orari di apertura della Casa Museo:

dicembre: 16-23-26-27-28-29-30-31 dalle 10.30 alle 16.30

gennaio: 1-2-3-4-5-6-13-20-27 dalle 10.30 alle 16.30

Inoltre è possibile l'apertura su prenotazione durante la settimana per le scuole e piccoli gruppi (almeno 10 persone). L’accesso alle mostre è incluso nel biglietto d’ingresso a Villa Monastero.

Nel corso di Artigiano in Fiera, giovedì 6 dicembre il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e Turismo Luigi Comi ha rilasciato un'intervista per alcuni canali televisivi, illustrando l'unicità di Villa Monastero, in qualità di Casa Museo, Giardino Botanico, Centro convegni, spazio espositivo attrezzato per accogliere mostre temporanee, in un contesto paesaggistico di grande impatto scenografico.