Multiutility del Nord, firmato l'atto finale: da luglio la fusione sarà realtà

E' stato firmato l'atto che mette la parola "fine" all'atto di fusione tra le società ACSM-AGAM, A2A Idro 4 S.p.A., ASPEM, AEVV Energie, AEVV S.p.A. e le controllate di Lario Reti Holding: Lario Reti Gas e ACEL Service. Con questo atto nasce ufficialmente la "Multiutiliy del Nord": confermato il 1° di luglio 2018 come data di avvio delle attività della nuova società, a maggioranza pubblica ed in cui Lario Reti Holding detiene una quota superiore al 23%, con A2A come partner industriale.

Il nuovo Gruppo, 800 dipendenti e 900mila cittadini serviti, rappresenta sin d'ora uno dei principali player italiani di settore, in grado di misurarsi con i maggiori operatori del mercato grazie alla rinnovata capacità competitiva e di cogliere nuove opportunità di business. «L'integrazione porta valore alle singole realtà coinvolte, tutte caratterizzate dal forte legame con le comunità locali, a beneficio degli stakeholders e del radicamento sul territorio. Le attività del nuovo Gruppo, in modo progressivo, saranno organizzate per business omogenei», si legge in una nota diffusa da Lario Reti.

Nasce la Multiutility del Nord: il comunicato integrale

Con riferimento al percorso di partnership industriale e societaria (il “Progetto di Aggregazione”) avviato da ACSM-AGAM S.p.A. (“ACSM-AGAM”), ASPEM S.p.A. (“ASPEM”), AEVV S.p.A. (“AEVV”), AEVV Energie S.r.l. (“AEVV Energie”), LARIO RETI HOLDING S.p.A. (“LRH”), Acel Service S.r.l. (“Acel Service”), Lario Reti Gas S.r.l. (“LRG”) e A2A S.p.A. (“A2A”) e facendo seguito ai comunicati stampa diffusi, tra l’altro, in data 23 gennaio, 15 marzo, 16 maggio 2018 e 20 giugno 2018 si rende noto che in data odierna è stato stipulato (i) l’atto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro 4 S.p.A., ASPEM, AEVV Energie, ACEL Service, AEVV e LRG (la “Fusione”) nonché (ii) l’atto di scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM (avente ad oggetto principalmente il ramo d’azienda “clienti” della provincia di Varese) (la “Scissione”), in attuazione delibere di Fusione e di Scissione assunte dagli organi competenti di ciascuna delle predette società, messe a disposizione del pubblico unitamente al Progetto di Fusione e all’apposita Relazione degli Amministratori.

Risulta confermato il 1° luglio 2018 quale data di efficacia delle operazioni di Fusione e di Scissione, previa iscrizione degli atti stessi presso i competenti Registri delle Imprese. Da tale data decorreranno anche gli effetti contabili e fiscali. In sostanziale contestualità con la suddetta data di efficacia della Fusione e della Scissione, saranno perfezionate le operazioni di conferimento in natura di rami d’azienda a beneficio di alcune società controllate da ACSM-AGAM, strumentali alla realizzazione del progetto di riorganizzazione societaria e industriale della Società post Fusione e Scissione, già oggetto di comunicazione al mercato.