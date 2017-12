Lario Reti, l'assemblea dei soci approva la fusione con Idrolario

Si è concluso il primo step del percorso che porterà all’incorporazione di Idrolario srl in Lario Reti Holding S.p.A.

Nella serata di mercoledì 19 dicembre, infatti, l’Assemblea dei Soci ha dato mandato agli Amministratori di Lario Reti Holding di procedere all’integrazione di Idrolario srl e delle cosiddette patrimoniali minori (Adda Acque srl e Consorzio Tutela Ambiente srl, ndr) in Lario Reti Holding mediante operazione di fusione per incorporazione, disponendo dei necessari atti prodromici all’operazione stessa e operando in un’ottica di contenimento dei costi.

La proposta di incorporazione è stata approvata all’unanimità dei presenti, con un totale dell’84,13% delle quote societarie. Anche il Comune di Merate ha espresso voto favorevole all’operazione, concordando al compimento di un ulteriore passo verso la razionalizzazione del settore idrico in Provincia di Lecco.