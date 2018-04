Lario Reti-Provincia: al via il concorso "L'acqua nel mio territorio"

E' stato aperto in questi giorni il concorso "L'acqua del mio territorio", iniziativa di Lario Reti Holding e della Provincia di Lecco per stimolare la creatività e l’attenzione dei partecipanti verso la conoscenza della risorsa idrica nel proprio territorio, con particolare riferimento alle fonti di approvvigionamento (serbatoi, acquedotti, pozzi, fontane, ecc.), alle reti fognarie e agli impianti di depurazione.

Per il concorso sono in palio due differenti tipi di premi:

Votazione giuria popolare: tre buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico, messi a disposizione da Lario Reti Holding, del valore di 1.200, 800 e 500 Euro. Votazione commissione di esperti: tre buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico, messi a disposizione dall’Ufficio d’Ambito di Lecco, del valore di euro 800,00 ciascuno.

I concorsi per gli istituti scolastici della Provincia di Lecco sono ideati e realizzati dall’Ufficio d’Ambito di Lecco in collaborazione Lario Reti Holding, Demetra Società Cooperativa ONLUS di Besana Brianza e l’Associazione di Promozione Sociale “Le Libellule” di Bernareggio. I concorsi si propongono di sfruttare la creatività, l’inventiva e il talento degli studenti come canale preferenziale per approfondire la conoscenza della risorsa idrica e sono rivolti e riservati a tutte le scuole primarie e secondarie della Provincia di Lecco. I concorsi sono rivolti a classi intere (o gruppi di classi) e non possono, quindi, partecipare singoli studenti o gruppi di alunni.