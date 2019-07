Lago: dalla Regione un milione (in un anno e mezzo) per realizzare tredici opere

Nel prossimo anno e mezzo saranno tredici gli interventi che saranno realizzati in varie zone del Lago di Como. Le opere costeranno 2.105.000 euro, 1.090.000 dei quali a carico di Regione Lombardia, come deliberato nel corso della giornata odierna. Molto interessante la voce che riguarda Malgrate, dove è prevista la realizzazione del quinto lotto della passeggiata a lago per un costo totale di ottocentomila euro.

Lago: tredici opere di riqualificazione

Nello specifico, saranno i seguenti gli interventi cofinanziati da Regione Lombardia: