Valsassina: nel 2018 finanziati progetti per oltre un milione di euro

La Giunta della Comunità Montana ha concluso l'iter per l'approvazione della graduatoria relativa all’utilizzo dei fondi ex PIP - dopo la recente modifica del Regolamento - e dei fondi residui del bilancio d'esercizio 2018.

Nell'ambito dei Piani di Insediamento Produttivo (PIP) sono stati approvati e cofinanziati sei progetti emblematici comunali e intercomunali per un totale di 1,1 milioni di euro con i requisiti previsti in relazione allo sviluppo del territorio e dell'occupazione, quasi tutti riguardanti infrastrutture con dimostrati ritorni a favore del settore turistico-ricettivo. A Taceno sono stati assegnati 106 mila euro per la realizzazione di un parcheggio annesso all'esistente PIP; a Perledo e Varenna 133 mila euro per un nuovo parcheggio a lago in località Olivedo su area delle Ferrovie-RFI; a Barzio, congiuntamente ai comuni dell'Altopiano, 240 mila € per il proseguimento della pista ciclopedonale fino al palazzetto dello sport di Barzio; a Colico 350 mila euro per la compartecipazione ad opere di valorizzazione turistica dell'area ex Cariboni; a Premana 140 mila euro per la realizzazione del terzo lotto della strada agro-silvo-pastorale da Giabbio a Chiarino; a Primaluna 140 mila euro per la compartecipazione alla realizzazione di un'area attrezzata per camper con parco giochi lungo il Pioverna in località Caraletta. Su tali stanziamenti (che dovranno essere restituiti per il 50%) è stato posto il vincolo tassativo di inizio delle opere entro il 31 dicembre 2019.

I progetti finanziati dalla Comunità Montana

In aggiunta, con altri fondi disponibili e non vincolati, sono stati assegnati i seguenti contributi, sulla base delle richieste pervenute nei termini previsti:

a Bellano 76.500 € per contribuire alla riqualificazione della Casa del Diavolo e dell’Orrido;

a Pasturo 9.800 € per interventi di manutenzione straordinaria della strada per i Grassi Lunghi;

a Morterone 15 mila € per interventi di risanamento del cimitero comunale;

al nuovo comune della Valvarrone 30 mila € per riqualificazione locali ex municipio di Tremenico e allestimento ecomuseo;

a Margno 7.500 € per interventi di manutenzione straordinaria alla seggiovia Pian delle Betulle- Cima Laghetto;

a Crandola 30.000 € per interventi di messa in sicurezza viabilità principale dalla SP 67 alla frazione Vegno.

Il commento del presidente Signorelli

«La ripresa economica passa attraverso investimenti infrastrutturali utili realizzati in tempi brevi - ha sottolineato il Presidente dell'Ente Carlo Signorelli - ed è per questo che siamo lieti di avere mobilizzato risorse totali per 1 milione e 277 mila € in coerenza con le linee di mandato, con il nuovo piano di sviluppo socio-economico del territorio e con le priorità stabilite dal Regolamento per le aree produttive. Dopo un'istruttoria molto accurata siamo riusciti a soddisfare quasi tutte le richieste e cercheremo, negli ultimi mesi di mandato, di sostenere altri interventi, soprattutto dei piccoli comuni e di quelli che non hanno ricevuto contributi in questa fase; ciò testimonia la ferma volontà della nostra amministrazione di sostenere l'economia locale, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Un ringraziamento agli Assessori, ai sindaci e agli altri rappresentanti dei nostri comuni per la fattiva collaborazione e il ridimensionamento di talune richieste in relazione alle limitate disponibilità».