Lecco, gli interscambi con l'estero (Germania in testa) valgono quasi quattro miliardi di euro

3,8 miliardi di euro: questo il valore dell’interscambio con l’estero della provincia di Lecco, +2,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, secondo un’elaborazione di Camera di Commercio di Lecco, che mostra un sistema produttivo locale in crescita. Le esportazioni provinciali valgono 2,3 miliardi di euro e le importazioni 1,5 miliardi.

Per quanto riguarda l’export, nel primo semestre 2018 resta particolarmente significativo il contributo all’export lecchese del settore metalmeccanico: prodotti in metallo (37% del totale) e macchinari (24,5%). Seguono i prodotti tessili col il 6,3%, l’alimentare con il 5,2%; i mezzi di trasporto con il 4,9% e la chimica-gomma con il 3,8%.

Anche per l’import, il metalmeccanico è il settore principale: i prodotti in metallo raggiungono il 41,6% del totale; i macchinari il 13,8%. Seguono chimica e gomma con il 10,3%, il legno-carta con l’8,3%, e i prodotti tessili con il 4,7%.

Il mercato di sbocco principale del “Made in Lecco” è tuttora quello dell’Unione Europea in cui vanno il 69% delle esportazioni, e registra un crescita del 6%; in aumento anche l'export verso l'Europa non UE, con una crescita del 17,5%, e quello verso l'America del nord e l'America del centro-sud, con aumenti del 5,9% e del 10,2%. In calo l’export verso Oceania (-31,6%), Africa (-17,8%) e Asia (-9,1%).

La Germania si conferma il primo paese destinatario dell’export lecchese, con ben 575,6 milioni di euro, il 24,5% del totale (575,6 milioni di euro), seguita a distanza dalla Francia con oltre con 11,1%, dagli Stati Uniti con il 5,6%, dal Regno Unito con il 4,5%, e dalla Spagna con il 4,2%. Questi primi 5 mercati sono destinatari di oltre il 70% delle esportazioni provinciali complessive.

La maggior parte delle importazioni proviene dai mercati europei, l’83% del totale, di cui il 75,5% dall’Unione Europea, con una crescita del 3,5%; cresce anche il valore dei prodotti importati dall'America Settentrionale, +37,6%.

I principali paesi da cui Lecco importa merci sono la Germania con il 26,1% dell’import totale, per un valore di 387,6 milioni di euro, la Francia e la Spagna, entrambe con l’8,3%, la Cina con il 7%, e il Regno Unito con il 6,1%.