Lavoro. Tanti accessi al Centro Risorse Donne, ma le assunzioni rimangono poche

Poco meno di tremila accessi (2.844), un migliaio di donne agli sportelli di Calolziocorte, Barzio, Merate e Lecco, 247 richieste pervenute dalle famiglie, 95 persone regolarmente assunte dai nuclei che ne hanno fatto richiesta. Sono i numeri, in pillole, del Centro Risorse Donne della Provincia di Lecco, che dal 2005 è attivo sul territorio lecchese.

Nel corso del 2017 il Centro, che si pone l'obiettivo di fare da ponte tra le famiglie alla ricerca di un supporto per i parenti bisognosi e chi quel lavoro si propone per svolgerlo, ha ricevuto le richieste poste soprattutto dalle donne straniere (74%), provenienti da Est Europa (34%), America Latina (25%) e Africa (13%). Come spiegato da Tina Valseschini, referente del Centro, «Le assunzioni hanno raggiunto la confortante quota di 95 (+9 rispetto al 2016), ma è facile presumere che altre siano avvenute in modo irregolare, un'attività che sta a noi contrastare. Non è facile rispondere in pieno alle richieste delle famiglie, ma a breve Regione Lombardia istituirà un registro in cui verranno inseriti i profili di queste figure professionali, dando seguito al corso di 160 ore pensato per formare le donne,

Gli sportelli territoriali sono aperti e accessibili in modo gratuito, sempre dalle 9.00 alle 13.00, secondo questo calendario: Calolziocorte (presso il Monastero del Lavello, primo centro istituito) il lunedì, il martedì e il mercoledì; Lecco (Corso Matteotti 3) il giovedì e il venerdì; Merate (via Statale 11/1) il venerdì, su appuntamento; Barzio (presso la sede della Comunità Montana, via Fornace Merlo 1) il secondo e il quarto mercoledì del mese, sempre previa richiesta.