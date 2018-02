Turismo. La Provincia di Lecco alla BIT: «Opportunità imperdibile per il nostro territorio»

La Provincia di Lecco ha partecipato con successo alla Borsa Internazionale del Turismo - BIT 2018, tenutasi a Fieramilanocity, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo

«L’annuale appuntamento con la principale rassegna fieristica di settore in Italia - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi - è stato per noi un’opportunità imperdibile di valorizzazione del territorio lecchese e del Lago di Como, in quanto vetrina di contatto con un pubblico ampio e di confronto con gli operatori del comparto turistico. Per l’occasione abbiamo messo a disposizione materiale informativo con proposte di itinerari tematici, esperienze di viaggio e luoghi di interesse, come Villa Monastero, destinazione turistica d’eccellenza capace di coniugare turismo culturale e congressuale».

I tre giorni di attività all’interno dello spazio espositivo di Regione Lombardia sono stati particolarmente ricchi di momenti e incontri dedicati alla valorizzazione e alla commercializzazione dell’offerta lombarda: una cinquantina le realtà turistiche presenti, con desk istituzionali riservati ai territori e aree dedicate agli operatori-seller per gli incontri B2B.

Anche quest’anno Provincia di Lecco e Provincia di Como si sono presentate affiancate per promuovere con più efficacia il brand Lago di Como. Tra le richieste più frequenti registrate allo stand spiccano le possibilità di praticare trekking e cicloturismo, di navigare il lago e visitare le sue splendide ville. Tra gli esperti interessati al nostro territorio non sono mancati blogger, influencer e tour operator stranieri.

Molto apprezzata l’iniziativa della Provincia di Lecco, appositamente pensata per la fiera turistica, di distribuire un coupon-sconto sull’ingresso a Villa Monastero di Varenna, valido per tutto il 2018.

Accanto ai due capoluoghi di provincia, anche Bellagio e Bellano hanno condiviso un’area per far conoscere le attrattività del centro lago.

Sempre nello spazio regionale è stato presentato il nuovo sito di promozione turistica inLombardia e #inLombardia PASS, App gratuita per scoprire attrazioni, curiosità e località giocando, mettendosi alla prova con quiz a tema e condividendo l’esperienza con i propri amici.

Nel corso di BIT 2018 è stato inoltre presentato un accordo di collaborazione strategica tra Regione Lombardia e Regione Puglia, Double your journey in Italy, un programma di sviluppo turistico comune che punta ad aumentare la qualità e l’attrattività delle due destinazioni.

Gallery