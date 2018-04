Lecco. Eletto il nuovo consiglio della Mutua Sanitaria Volontaria

E' stato eletto il nuovo consiglio della Mutua Sanitaria Volontaria. Franco Sormani, Dario Ronchetti, Dario Longoni, Marialuisa Palma, Lauretta Invernizzi, Adriana Tommasi, Antonio Lozza e Giancarlo Astorri sono coloro che comporranno il direttivo per il prossimo biennio.

Il più votato è stato il presidente uscente Franco Sormani di Cassina Valsassina. Fra i nomi di questi consiglieri uscirà, nei prossimi giorni, il nuovo presidente, che rimarrà in carica fino al 2020. Nell’assemblea annuale, che si è tenuta nelle sede di Corso Martiri ed è presieduta da Elisa Corti. consigliera comunale, ventisette delegati hanno votato il nuovo consiglio della struttura, nata nel 1949 e che contava su cinquemila iscritti. Ora, invece, sono 609, come segno ulteriore del trascorrere degli anni segnati dalla crisi.

“L'invecchiamento della popolazione – spiega nella sua relazione Franco Sormani, presidente uscente -, la crisi del sistema sanitario e previdenziale, la riduzione del tradizionale welfare familiare, la crisi economica, tendenza dei giovani ad entrare nel mercato del lavoro ad età sempre più elevata sono tutti fattori che contribuiscono a rendere prioritario il tema welfare. Per noi racchiude tutte quelle politiche che mirano a migliorare le condizioni di vita dei cittadini”.

In merito al futuro, il presidente uscente Franco Sormani conclude: “Abbiamo bisogno dell’ingresso di nuove forze, per una rete mutualistica ancora più solida”. Nel corso dell’assemblea è stato approvato il bilancio 2017, chiuso im pareggio per una cifra di 210.442,36 euro.