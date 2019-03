Job Week, settimana di incontri per entrare con il piede giusto del mondo del lavoro

Torna a Lecco dal 4 al 9 marzo la Job Week, rassegna di incontri per parlare di lavoro con i giovani e per i giovani organizzata dal servizio giovani del Comune di Lecco. L'iniziativa si colloca tra le principali attività della Consulta degli Informagiovani di Lombardia, costituita presso Anci Lombardia dal 2017 e attiva per la progettazione e l'organizzazione di iniziative che hanno come obiettivo il concreto sostegno nell’attuazione di politiche dedicate ai giovani.

La quarta edizione dell'iniziativa offre ai giovani lecchesi la possibilità di partecipare a incontri informativi, formativi e workshop con i referenti di numerosi soggetti pubblici e privati che a diverso titolo intercettano il tema giovani e lavoro, sia in Italia che all'estero. Durante la settimana saranno infatti presenti i professionisti di Consorzio Consolida, Cooperativa L'Arcobaleno, Centro per l'Impiego Provincia di Lecco, Openjob Metis, ConfArtigianato Imprese Lecco-Job Talent, Gi Group, Umana, Synergie, Maw, Cooperativa Liberi Sogni, per presentare ai giovani come orientarsi nel mondo del lavoro, quali sono le opportunità nel Lecchese, come migliorare le tecniche di ricerca e come valorizzare al meglio le competenze personali per trasformare le proprie capacità in valore aggiunto per la crescita sociale ed economica di sé stessi e del territorio.

Inoltre, venerdì 8 marzo dalle 14 alle 18, si terrà l'evento L'Estate Addosso-Summer Jobs pensato per incontrare alcune agenzie che sono alla ricerca di personale per la stagione estiva, mentre rispetto alle occasioni formative e alle opportunità di lavoro all’estero, sabato 9 marzo dalle 10 alle 16 si terrà Let's Move, consolidato appuntamento annuale con la presenza di diverse agenzie specializzate che si occupano di mobilità internazionale ed esperienze all’estero (summer camps, soggiorni studio e lavoro, scambi culturali, viaggi di gruppo, etc.).

«Settimana importante per i ragazzi»

«Una settimana importante per i ragazzi che in questa fase si stanno affacciando al mondo del lavoro - commenta l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Lecco Simona Piazza - una serie di iniziative che forniscono loro strumenti, opportunità e occasioni di crescita personale e professionale, ma anche contatti e spunti importanti che vanno anche nella direzione di un arricchimento più generale, che abbinato alle aspirazioni e alle inclinazioni di ciascuno risulta funzionale alla ricerca dell'impiego più indicato. Una delle attività, quella di ascolto e orientamento, che il servizio giovani del Comune di Lecco sta sviluppando e promuovendo in maniera sempre più attenta, ampliando l'offerta, fatta di occasioni di intrattenimento pensate per i giovani, con questo genere di iniziative».

Tutti gli incontri della Job Week Lecco si terranno negli spazi polifunzionali dell'Informagiovani di Lecco in via dell'Eremo 28. Per iscriversi è necessario compilare il module disponibile a questo collegamento, mentre per maggiori informazioni è possibile chiamare lo 0341 493790 o scrivere a informagiovani@comune.lecco.it.