Lavoro. Più collocati nel 2017: i numeri del Servizio Disabili e Fasce Deboli

Oltre un milione e mezzo di euro erogati dalla Provincia di Lecco per le Borse Lavoro. E' la cifra utilizzata dal Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli dell'istituzione per supportare i 2.381 iscritti, le 499 persone avviate al lavoro (+17% rispetto al 2016) e le 333 convenzioni stipulate nel corso del 2017. I numeri sono stati diffusi durante la consueta presentazione del Report diffuso mercoledì mattina, presentato dal consigliere Marinella Maldini, delegata alle Pari Opportunità e dalla dottoressa Cristina Pagano, responsabile del Servizio.

«Il nostro è un modello vincente - ha spiegato il consigliere - fatto testimoniato da un trend in crescita. L'auspicio è che la Giunta di Regione Lombardia lo lasci alla Provincia». Dal 2008, anno d'istituzione del Serviio, gli iscritti sono passati da 1.260 agli attuali 2.381; nel solo 2017 sono stati 624 i nuovi iscritti, record storico derviato per la quasi totalità (95%) dall'iscrizione degli invalidi civili. 1.525 persone si sono proclamate «effettivamente disponibili al lavoro».

Nel corso del 2017 i cinquecento (499 per la precisione) inserimenti avvenuti hanno coinvolto 394 imprese private, 94 cooperative e 11 enti pubblici. Le aziende sono favorite nel processo “Alle ditte sono fortiti incentivi attraverso il Bando Regionale Dote Impresa Collocamento Mirato, che senza dubbio ha favorito il processo al pari del progetto di mantenimento dei disabili psichici nelle cooperative sociali».



Il trend positivo è stato favorito dalla costituzione del Comitato Tecnico Provinciale costituito nel 2016 dall'ASST Lecco, che ha messo a disposizione tre esperti in medicina legale e del lavoro per lo svolgimento di alcune funzioni previste dalle nuove normative: 248 persone sono state esaminate nel corso del 2017 per la verifica dell'effettiva collocabilità. Tramite il Piano Provinciale Disabili sono state inoltre attivate 345 Doti Lavoro.

