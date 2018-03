"Conosci il tuo lago": lecchesi e turisti risparmiano sulla navigazione

Conosci il tuo lago 2018: per il terzo anno consecutivo il Comune di Lecco ha sottoscritto l'accordo con la Gestione Governativa Navigazione Laghi – Direzione di Esercizio Lago di Como, che prevede agevolazioni tariffarie volte a incentivare l'utilizzo del servizio pubblico di navigazione di linea come mezzo alternativo alla viabilità stradale e promuovere la conoscenza del proprio territorio.

«Conosci il tuo lago prevede una scontistica riservata ai cittadini residenti, non solo in quanto fruitori di un mezzo di trasporto, ma anche nella loro veste di turisti e visitatori delle bellezze del nostro lago - sottolinea l'assessore al turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina - Questa iniziativa viene riconfermata, così come saranno riproposte per la prossima stagione estiva le riduzioni pensate per i turisti che soggiornano nelle nostre strutture ricettive, fronte sul quale l'Amministrazione comunale lecchese sta continuando a investire con convinzione».

Conosci il tuo lago prevede uno sconto del 20% sull'acquisto dei biglietti ordinari e delle carte di libera circolazione. Per consultare rotte, orari e tariffe è necessario visitare il sito della Gestione Governativa Navigazione Laghi.