Husqvarna licenzia, Straniero: «Decisione deprecabile, servivano altre strade»

«Esprimo il mio più profondo rammarico perché tecnicamente non è stato possibile ricorrere alla cassa integrazione legata all'emergenza Covid, ma la decisione dell'azienda di ricorrere ai licenziamenti è comunque deprecabile a prescindere».

Così Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, commenta la notizia che lo stabilimento Husqvarna di Valmadrera non aprirà più i battenti.

«Purtroppo pare proprio si siano chiusi gli ultimi spiragli per soluzioni favorevoli per i lavoratori - spiega - Nonostante ciò ritengo di appoggiare la richiesta di audizione in Commissione Attività produttive del consiglio regionale fatta dal collega Mauro Piazza. Se vi fosse anche solo un'ultima possibilità non dovrebbe essere lasciata intentata - continua Straniero - Certo, sarebbe stato importante prendere tempo per trovare eventuali nuovi investitori o soluzioni alternative per i lavoratori. Invece, si è preferito chiudere tutto, senza appello. Una scelta negativa per un intero territorio», conclude il consigliere Pd.