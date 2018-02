Potenziati il parco bus e la gestione dei parcheggi: il 2017 di Linee Lecco in pillole

«L’anno 2017 è stato impegnativo, ma anche ricco di iniziative e di attività in tutti gli ambiti e settori in cui l’azienda opera". Si apre con queste parole la relazione preparata da Linee Lecco per raccontare l'andamento dell'azienda di trasporto lecchese nell'anno da poco conclusosi. Nota dolente:"Doveva essere l’anno della definitiva applicazione delle linee guida di Regione Lombardia da parte delle Agenzie Regionali del Trasporto Pubblico Locale e quindi anche per la nostra agenzia di Como, Lecco e Varese. Linee guida che prevedevano sviluppo e attuazione del cronoprogramma con l’indizione della gara europea del nuovo TPL, la ridefinizione di percorsi e corse delle tratte urbane ed extraurbane con l’applicazione delle nuove tariffe del TPL e con la fase di introduzione della bigliettazione elettronica. Ma, per una serie di successive altre scelte e ritardi, da parte di Regione Lombardia e di altre Agenzie TPL del territorio lombardo, l’attuazione del cronoprogramma di fatto si è fermata. L’agenzia e le Società che svolgono il servizio locale di trasporto da tempo erano e sono pronte per attuare le predette linee guida attraverso investimenti programmati, e in parte già finanziati, e fatti oltre ad aver completato pianificazione e organizzazione territoriale del TPL, ecc… Ora, anche per la prossima tornata elettorale regionale del 4 marzo, con i conseguenti e successivi tempi tecnico-politici post elettorali, il cronoprogramma ipotizzato slitterà, ancora, di almeno un altro anno.»

«Non siamo stati comunque fermi - spiegano i vertici di Linee Lecco - anzi, abbiamo proseguito con la nostra opera di potenziamento, rinnovo e ammodernamento del parco automezzi, attraverso l'acquisto di bus EURO 6 per un servizio a cittadini-utenti sempre più efficiente e migliore (235mila euro, di cui 102mila dalla Regione), la realizzazione d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi già in dotazione (70mila euro), l'ammodernamento del sistema informativo alle fermate delle linee di trasporto (paline intelligenti) per i passeggeri, la conferma delle consistenti voci a bilancio per investimenti finalizzati alle predette tariffazione e la bigliettazione elettronica per il nuovo TPL.»

Oltre settecentomila euro sono stati investiti per la progettazione e la programmazione per attuazione iter bigliettazione elettronica, investimento (300mila euro da Regione Lombardia, ndr); 480mila euro sono stati destinati all'acquisto di nuovi autobus per l'attività di noleggio; infine, 6mila euro sono stati spesi per realizzare attività promozionale e pubblicitaria. Nel frattempo, il personale è stato formato attraverso corsi per cui l'azienda ha investito circa 15mila euro.

«La gestione dei parcheggi è stata puntuale e attenta con importanti interventi tecnici ad impianti e attrezzature - spiegano dall'azienda -. Questi interventi di ammodernamento e potenziamento, sono stati realizzati con consistenti investimenti (64mila euro), permettendo così una migliore gestione e fruizione di queste aree da parte degli automobilisti. Miglioramento del servizio avvenuto anche con l’installazione di nuove impianti per erogazione dei tagliandi e con la possibilità di effettuare il pagamento delle soste con Bancomat e Carte di Credito. Sono inoltre stati effettuati interventi di manutenzione del verde e interventi di manutenzioni elettriche, edili, ecc… così da rendere più ordinate queste aree. Nota dolente, come del resto anche per altre città, i danni causati da “ignoti” con atti vandalici e incivili che hanno richiesto interventi straordinari per il ripristino e riordino delle parti e di impianti oggetto di questi atti (5mila euro). E’ stato ridefinito e rimodulato il servizio di vigilanza e controllo delle aree destinate a parcheggio per contenere e/o evitare l’abusivismo delle vendite, accattonaggio e per evitare l’evasione dei pagamenti dovuti da parte degli automobilisti.»

Novità anche per quanto riguarda la sede di piazza Bione, struttura cui l'azienda ha investito circa 160mila euro: «Il 2017 è stato caratterizzato anche da interventi e investimenti per la sede societaria. In particolare sono stati realizzati interventi ad impianti, attrezzature, strumenti e macchine oltre ad interventi legati alla struttura come impianto elettrico con installazione di luci Led, interventi edili, pavimentazione, tinteggiatura, verde, ecc… Potenziamento delle rete informatica, installazione della fibra ottica e rifacimento del sito web aziendale sono stati oggetto si specifici e consistenti investimenti che proseguiranno anche nel 2018. Sono state fatte scelte importanti per tutelare ulteriormente la Società e renderla ancora più trasparente e rispondente ai dispositivi di legge per temi sensibili come legalità, anticorruzione, sicurezza, ambiente, qualità.»

Una nota, in chiusura, dedicata ai rapport con le forze dell'ordine, le istituzioni territoriali e il comune di Lecco: «Sono proseguiti gli incontri con Istituzioni e Forze dell’Ordine iniziati nel corso del 2016. In

particolare gli incontri sono stati principalmente incentrati, per le Amministrazioni Comunali del territorio sul servizio di TPL (ipotesi nuovi orari, tariffazioni e bigliettazione elettronica oltre a singole richieste di integrazioni e modifiche di orari e corse di singole linee-percorsi, ndr) mentre con Prefettura e Forze dell’Ordine sono stati incentrati sugli aspetti di prevenzione, controllo, vigilanza, ordine pubblico e legalità.»

Che novità riserverà il 2018? «La progettazione e programmazione per attuazione iter bigliettazione elettronica per 706.331 euro (400mila euro dalla Regione); interventi straordinari di manutenzione parco autobus per 50mila euro; l'acquisto di nuovo/i autobus per 865mila euro (400mila euro dalla Regione); l'adeguamento del sistema e degli impianti per informazione utenti autobus (paline «intelligenti») per 140mila euro; verrà potenziata l'attività e investimenti noleggio autobus attraverso l'acquisto nuovi autobus per attività di noleggio e le attività promozionali e pubblicitarie per attività di noleggio autobus per un totale di 378mila euro; proseguirà la formazione continuata del personale attraverso corsi per cui l'azienda investirà 20mila euro; proseguiranno l'attività e gli investimenti per la gestione parcheggi grazie a fondi stanziati per un totale di 90mila euro; infine, per la sede investiremo ulteriori 105mila euro.»