Calcio Lecco, si mette mano al "Rigamonti-Ceppi": cambiate le luci dello stadio

Calcio Lecco 1912 comunica che il Comune di Lecco ha dato il via all’inizio dei lavori per sistemare l’impianto d’illuminazione dello stadio Rigamonti-Ceppi. Nel pomeriggio l’assessore Corrado Valsecchi, il dirigente comunale Pietro Suzani e il geometra Angelo Selva hanno supervisionato l’operato che ha portato alla sostituzione delle prime luci dei fari.

Via alla sostituzione delle lampade

Stando a quanto riportato da leccochannelnews.it, l’intervento sarà, sostanzialmente, di manutenzione: saranno sostituite tutte le lampade che risultano essere bruciate e non sarà effettuato l’allacciamento all’impianto di energia elettrica comunale (costo 7mila euro). L’erogazione dell’elettricità avverrà ancora tramite il generatore a gasolio posizionato tra tribuna e Curva Sud: l’installazione di un impianto a led, che avrebbe avuto un costo ben sopra ai centomila euro e per cui sarebbe stato necessario l’ingente intervento economico della società bluceleste, è stata ritenuta non congrua alle esigenze attuali.

Gallery