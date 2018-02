Piazza in visita allo svincolo di Maggiana: «Risolverà problemi annosi»

Si è svolto nella mattinata odierna un sopralluogo allo svincolo di Mandello: accompagnato dal sindaco Riccardo Fasoli, Mauro Piazza candidato di Forza Italia alle elezioni regionali del 4 marzo prossimo, si è soffermato a lungo nella zona.

«Alcuni mesi fa, quando si è iniziato a parlare del tema, ho promosso un incontro con il comune di Mandello in Direzione Generale Infrastrutture per preparare il terreno su questo tema. Si tratta di un'infrastruttura strategica per tutto il nostro territorio – commenta Piazza al termine dell'incontro stesso -. Uscita e ingresso alla Statale saranno collocate all’altezza delle aree di servizio sulla SS36 nel territorio mandellese. Il nuovo svincolo sarà così collegato alla carreggiata nord e permetterà da Mandello di muoversi verso Sondrio e viceversa, per chi viaggia in direzione Sondrio di uscire a Mandello. Lo svincolo risolverà anni di problemi viabilistici per i mandellesi. Come Consigliere regionale monitorerò la situazione al fine di cercare di realizzare l'opera nel più breve tempo possibile».