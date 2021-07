Permedica si aggiudica il bando Made Competence Center Industria 4.0

Permedica - azienda con sede a Merate e leader nella produzione e distribuzione di prodotti per artroplastica di anca, ginocchio e spalla - è fra le 22 imprese selezionate su tutto il territorio nazionale per il bando “Progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale”. Il bando è stato pubblicato lo scorso mese di marzo da Made Competence Center Industria 4.0, il centro di competenze tecniche e manageriali che supporta le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale. Lo ha reso noto oggi Confindustria Lecco e Sondrio.

"Finalità del bando è quella di stimolare la realizzazione di progetti di innovazione - di prodotto, di processo e di organizzazione - di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sui temi di Industria 4.0 - si legge nella nota stampa diffusa da Confindustria Lecco - E l’occasione è stata colta da Permedica per presentare, con successo, Momapro, un progetto che nasce con l’obiettivo di ottenere un’ottimizzazione della gestione degli asset industriali, così da gestire strategicamente sia le attività di manutenzione degli impianti industriali, sia le attività di pianificazione e di programmazione della produzione".

Tre le macro attività nelle quali si articola il progetto "Momapro"

Tre le macro attività nelle quali si articola Momampro per il raggiungimento delle sue finalità: sensorizzazione, revamping e connessione degli impianti industriali ove necessario; integrazione e connessione di macchine, impianti e asset industriali con un database e, in prospettiva, anche con un sistema Mes (Manufacturing Execution System); sviluppo di un modello dati e integrazione in una piattaforma Bi (Business Intelligence) esistente per il controllo e monitoraggio degli asset industriali, e in particolare variabili di produzione e di manutenzione.

"Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati selezionati nell’ambito del bando del Competence Center Made: crediamo sia anche il riconoscimento per un impegno costante che ci consente di essere competitivi in un settore dominato da grandi multinazionali straniere, grazie soprattutto ad investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione - commenta il Sales Manager dell’azienda Federico Perego - Permedica è un’azienda altamente integrata verticalmente e con quasi la totalità delle attività produttive in house: l’implementazione del progetto Momampro sarà altamente impattante sull’efficienza dell’azienda e sulla sua reattività sul mercato, rendendoci ancora più competitivi".

Un parco macchine moderno e robotizzato

"Attualmente Permedica opera in un regime di produzione trainato dalla domanda del cliente con buffer di safety stock, ovvero scorte a garanzia della continuità dell’attività, a livello di prodotto finito - evidenzia ancora Federico Perego - Il nostro parco macchine è moderno e in gran parte acquistato negli ultimi cinque anni, altamente tecnologico e robotizzato. Al momento la quantità di pezzi prodotti viene monitorata regolarmente su un’unica piattaforma centralizzata, con altri dati consultabili a bordo macchina. Inoltre, puntiamo alla realizzazione di un archivio condiviso e digitalizzato della manutenzione delle macchine: la conoscenza degli asset produttivi dell’azienda ha ancora margini di miglioramento e può diventare completa ed è proprio su questi aspetti che ci siamo voluti concentrare con il progetto Momampro”"

I vantaggi portati dallo sviluppo di Momampro saranno molteplici con un monitoraggio più regolare dei parametri dei macchinari, una migliore consapevolezza dell’efficienza di tutti gli asset aziendali, una ulteriore prevenzione della difettosità dei prodotti, una programmazione della produzione ancora più efficiente e un maggiore coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori, stimolando il lavoro di squadra, attraverso il flusso di informazioni tra operatori e responsabili.

L'azienda Permedica

Azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti per artroplastica di anca, ginocchio e spalla, Permedica può contare, con l’headquarter di Merate, su una delle più ampie e moderne strutture produttive in Europa, con le tecnologie più attuali ed innovative ad oggi disponibili nell’ambito del settore ortopedico. Grazie ad un team di giovani ingegneri e tecnici, Permedica risponde rapidamente alle necessità del mercato ortopedico e dentale, adeguandosi prontamente ai continui cambiamenti che avvengono in questo ambito.

L’impegno ad eccellere nell’ambito di Ricerca & Sviluppo, Produzione e Marketing di prodotti di alta gamma per sostituzione articolare rappresenta la base della continua espansione aziendale, garantendo elevati standard in termini di qualità, prezzo e servizio.