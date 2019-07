Mercato dei box: prezzi invariati nel Lecchese, aumentano le compravendite

Nella seconda parte del 2018 i valori immobiliari di box e posti auto, nelle grandi città, hanno subito un leggero ribasso (-1,2% e -0,1%). Bologna e Milano sono le realtà in cui i prezzi dei box sono in aumento, trend in parte determinato dalla generale ripresa del mercato immobiliare residenziale. Lo certifica l'ultima indagine di Tecnocasa.

Anche i dati dell'Agenzia delle Entrate confermano una tendenza al rialzo delle transazioni che sono in aumento del 5,2%. I prezzi più alti interessano sempre le zone centrali dove l’offerta di box non è elevata, ci sono difficoltà di parcheggio e, spesso, immobili storici privi o con pochi box.

Anche Lecco non sfugge a tale andamento. I prezzi (praticamente invariati rispetto al primo semestre del 2018) più alti si riegistrano in Brianza, dove un box può arrivare sino a 15mila euro, dato più alto registrato a Brivio, Calco, Olgiate Molgora, Cernusco, Merate e Osnago. A Ello, invece, il prezzo più basso rilevato nell'inchiesta, 10mila euro. Le cifre evidenziano, dove specificato, la differenza tra posizione in centro e in periferia.

Per quanto riguarda i posti auto, invece, la forbice è più ampia e va dai 1.000 euro della periferia di Monticello agli 8.000 registrato a Calco.

Tutte le quotazioni nel Lecchese

Comune Cen./Per. Box Posto auto

AIRUNO C 13000 7000

AIRUNO P 12500 6000

BARZAGO C 12000 5000

BARZANÒ C 12000 5000

BRIVIO C 15000 8000

BRIVIO P 13000 7000

BULCIAGO C 12000 5000

CALCO C 15000 8000

CALCO P 14000 7000

CASATENOVO C 13000 4000

CASATENOVO P 13000 4000

CASSAGO BRIANZA C 12000 5000

CASTELLO DI BRIANZA C 12000 3500

CERNUSCO LOMBARDONE C 15000 5000

COSTA MASNAGA C 14500 3900

COSTA MASNAGA P 14450 3950

CREMELLA C 12000 5000

DOLZAGO C 12000 3500

ELLO C 10000 500

IMBERSAGO C 11000 5000

IMBERSAGO P 11000 4500

LOMAGNA C 15000 5000

MERATE C 15000 7000

MERATE P 14000 6000

MISSAGLIA C 13500 2000

MISSAGLIA P 11000 1200

MONTICELLO BRIANZA C 11000 Nd

MONTICELLO BRIANZA P 11000 1000

NIBIONNO C 14450 3950

NIBIONNO P 14450 4350

OGGIONO C 12000 3500

OGGIONO P 13000 3500

OLGIATE MOLGORA C 15000 7000

OLGIATE MOLGORA P 14000 7000

OSNAGO C 15000 5000

PADERNO D'ADDA C 11000 5000

PADERNO D'ADDA P 11000 4000

PEREGO ROVAGNATE C 12000 5000

ROBBIATE C 11000 5000

ROBBIATE P 11000 4000

ROGENO C 14450 3950

ROGENO P 14450 4450

SIRTORI C 12000 5000

VERDERIO INFERIORE C 11000 5000

VERDERIO INFERIORE P 11000 4000

VERDERIO SUPERIORE C 11000 5000

VERDERIO SUPERIORE P 11000 4000

VIGANÒ C 12000 500