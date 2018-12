Lecco: scende il prezzo delle case in periferia, aumentano compravendite e fatturato

Il mercato immobiliare residenziale nel comune di Lecco è il secondo più piccolo della Lombardia per compravendite concluse su base annua e il terzo più piccolo per fatturato. Ma dopo un lungo periodo di crisi dovuto alla riduzione delle transazioni (nel 2010 erano 890, nel 2015 solo 470), si assiste ora a un moderato assestamento. Salgono infatti il numero delle compravendite e il tasso di assorbimento sul totale delle abitazioni in vendita.

A fornire una fotografia sull'andamento del mercato immobiliare a Lecco nell'ultimo decennio è Scenari Immobiliari, istituto indipendente di studi e ricerche, in collaborazione con Casa.it.

C'è una piccola speranza nel mercato per quanto riguarda una ripresa nel 2018 e nel 2019, anche se gli ultimi dati concreti, relativi al 2017, evidenziano una diminuzione delle compravendite del 7,7% rispetto all'anno precedente.

Flessione nel 2017 ma l'anno in corso è positivo

Il risultato è in contrapposizione a quanto accaduto nel 2016, quando sia compravendite che fatturato erano tornati a crescere a doppia cifra. I numeri della prima metà del 2018 sono comunque positivi; l'anno in corso è finora quello con il tasso di assorbimento più alto dal 2010, destinato a raggiungere quota 69,1 per cento entro il 31 dicembre. Anche il fatturato è destinato a crescere, grazie alle quotazioni immobiliari nelle zone centrali e semicentrali.

Nel 2019 i prezzi delle case in periferia continueranno a diminuire, continuando un andamento costante nel tempo, mentre nelle zone centrali e semicentrali risalgono lentamente ma molto al di sotto dei valori precrisi del 2007.

Dove salgono e scendono i prezzi in città