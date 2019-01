Comprate casa? A Merate, Oggiono e Lierna le più care, ad Airuno e Calco le più appetibili

Volete comprare casa? La zona del Meratese è la più cara con Oggiono e il basso lago, mentre le migliori opportunità in termini di prezzi si trovano lungo l'Adda tra Airuno e Paderno.

In occasione della pubblicazione dell'Osservatorio Immobiliare, giunto alla 52esima edizione, il Gruppo Tecnocasa ha fornito le analisi dettagliate sui capoluoghi e sulle realtà di provincia, per tracciare una panoramica completa sul mercato residenziale della regione. Non manca l'analisi del territorio lecchese, esclusa la città.

È Merate il comune in cui acquistare casa è più costoso, sia in centro sia in periferia, in particolare per il nuovo: non esiste praticamente differenza tra unità abitative economiche e signorili, visto che i prezzi oscillano fra 2.000 e 2.200 euro al metro quadro. Meglio va a chi cerca l'usato, con l'economico a 500 euro in periferia e il signorile a 1.500.

In generale i prezzi in Brianza sono mediamente alti, ma anche sul lago non si scherza. Quello di Lierna è infatti il dato più alto (insieme a Mandello) per quanto riguarda la quotazione del "medio usato" con 1.500 euro al metro quadro e del "medio nuovo" con 2.200. Gli altri picchi massimi: signorile usato 1.600 a Merate centro; economico usato 1.000 a Oggiono; signorile nuovo 2.400 a Oggiono; economico nuovo 2.000 a Mandello.

I comuni più economici

Al contrario, i comuni sui quali conviene dirottare il proprio interesse se si vuole risparmiare qualcosa sono Calco e Airuno, dove i prezzi sono i più bassi per tutte le tipologie di nuovo, da 1.200 per l'economico al 1.500 per il signorile.

Per l'usato, invece, prezzi più bassi si registrano a Imbersago, Paderno d'Adda, Robbiate e Verderio, dove gli appartamenti sono in vendita a 450 euro al metro quadro.

La tabella comune per comune

Legenda:

C=Centro

S=Semicentro

P=Periferia

Nd=Non disponibile

I valori sono espressi in € al mq

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

LECCO PROVINCIA Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo ABBADIA LARIANA C Nd Nd 900 Nd Nd Nd AIRUNO C 1000 850 550 1550 1450 1200 AIRUNO P 1000 900 600 1500 1400 1200 BARZAGO C 1300 1000 650 2000 1900 1700 BARZANÒ C 1350 1000 700 2100 1900 1700 BRIVIO C 1400 1200 850 1600 1500 1400 BRIVIO P 1250 1050 700 1500 1400 1200 BULCIAGO C 1300 1000 650 2000 1900 1700 CALCO C 1300 1100 700 1600 1500 1400 CALCO P 1100 950 650 1500 1300 1200 CASATENOVO C 1300 1100 900 2000 1900 1800 CASATENOVO P 1200 1000 800 2000 1900 1800 CASSAGO BRIANZA C 1300 1000 650 2000 1900 1700 CASTELLO DI BRIANZA C 1100 1000 Nd 1700 1600 1350 CERNUSCO LOMBARDONE C 1500 1300 900 2100 1900 1800 COSTA MASNAGA C 1420 1170 920 1770 1720 1620 COSTA MASNAGA P 1370 1120 800 1670 1570 1470 CREMELLA C 1300 1000 650 2000 1900 1700 DOLZAGO C 1200 1100 Nd 1700 1400 1250 ELLO C 1100 1000 900 1700 1500 1400 IMBERSAGO C 1250 750 450 1800 1700 1600 IMBERSAGO P 1250 750 450 1700 1600 1500 LIERNA C Nd 1500 850 Nd 2200 Nd LOMAGNA C 1500 1300 900 2100 1900 1800 MANDELLO DEL LARIO C Nd 1500 900 Nd Nd Nd MERATE C 1600 1000 650 2200 2100 2000 MERATE P 1500 900 500 2000 1900 1800 MISSAGLIA C 1500 1200 800 2000 1600 1200 MISSAGLIA P 1400 1100 700 2000 1500 1200 MONTICELLO BRIANZA C 1400 900 600 1800 Nd Nd MONTICELLO BRIANZA P 1400 1200 650 1700 Nd Nd NIBIONNO C 1320 1020 780 1670 1620 1520 NIBIONNO P 1400 970 770 1620 1570 1500 OGGIONO C 1300 1200 1000 2400 2100 Nd OGGIONO P 1100 1000 Nd 2000 1850 Nd OLGIATE MOLGORA C 1300 1100 700 1600 1500 1400 OLGIATE MOLGORA P 1200 1050 800 1500 1400 1300 OSNAGO C 1500 1300 850 2100 2000 1800 PADERNO D'ADDA C 1200 750 450 1800 1700 1550 PADERNO D'ADDA P 1200 700 450 1700 1600 1500 PEREGO ROVAGNATE C 1250 1000 650 2000 1900 1700 ROBBIATE C 1300 800 450 1900 1750 1600 ROBBIATE P 1250 750 450 1700 1600 1500 ROGENO C 1320 1020 820 1670 1520 1470 ROGENO P 1300 970 770 1620 1570 1520 SIRTORI C 1350 1000 700 2100 1900 1700 VERDERIO INFERIORE C 1250 750 450 1700 1600 1500 VERDERIO INFERIORE P 1200 700 450 1600 1500 1400 VERDERIO SUPERIORE C 1250 750 450 1700 1600 1500 VERDERIO SUPERIORE P 1200 700 450 1600 1500 1400 VIGANÒ C 1300 1000 650 2000 1900 1700