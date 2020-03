Mutui per acquisto dell'abitazione, il mercato a Lecco contiene i danni

Mercato dei mutui, Lecco tiene rispetto alle altre province lombarde. Secondo i dati forniti da Tecnocasa, che ha analizzato l'andamento dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio nel terzo trimestre del 2019, Lecco evidenzia un calo contenuto.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, infatti, il Lecchese perde lo 0,6%, con un'erogazione di 60,4 milioni di euro di finanziamento finalizzato all'acquisto dell'immobile. I primi nove mesi del 2019 hanno visto un totale di 189,1 milioni, con una variazione negativa dell'8,7%.

Lecco, rispetto alle altre province lombarde, è l'unica che fa registrare un dato praticamente invariato sullo stesso periodo del 2018. La cifra non è altrettanto positiva per quanto riguarda il totale dei primi nove mesi del 2019, quarta peggiore provincia.

L'andamento in regione

Provincia Finanziamento III trimestre 2019 (milioni di euro) Variazione da III trimestre 2018 (%) Var. 2019/2018 (%) Bergamo 226,2 -2,5 0,1 Brescia 243,5 -7,8 -2,8 Como 136,7 -12,3 -13,2 Cremona 51,5 -14,1 -8,6 Lecco 60,4 -0,6 -8,7 Lodi 42,7 -14,9 -11,3 Mantova 60,6 -13,2 -8,2 Milano 1280,7 -3,4 -5,3 Monza Brianza 204 -5,3 -5,4 Pavia 85,3 -7,9 -9,6 Sondrio 16 -27,5 -34,6 Varese 190 -6,4 -4,6

Così in Italia

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell’abitazione per 10.605,4 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a -10,2%, per un controvalore di -1.200,4 milioni di euro. La fotografia indica ancora un ridimensionamento nell'erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza del secondo trimestre 2019 (quando la variazione è stata pari a -14,5%), mentre il primo trimestre 2019 aveva fatto segnare una variazione del +1,6%. I primi nove mesi del 2019 si sono chiusi con 33.575,1 milioni di euro erogati, con una variazione pari a -8,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.