Fermi taglierà il nastro della 45^ Mostra dell'Artigianato a Lariofiere

Centosessanta espositori, 40mila visitatori previsti, 45 edizioni, oltre a 100 gli eventi in programma in una "9 giorni" di evento. A Lariofiere, da sabato 27 ottobre a domenica 4 novembre va in scena l'Italia del saper fare. I mestieri del cuore, quelli artistici, quelli rari e unici in presa diretta per raccontare il mondo delle piccole e medie imprese, quel sottobosco di imprenditori che, con la loro manualità hanno portato l'Italia nel mondo.

Un evento culturale che si pone come obiettivo quello di valorizzare le mani, la fantasia, la creatività di uomini che hanno tracciato, con il loro lavoro, la storia del Bel Paese. Un racconto moderno dei "valori" che caratterizzano il settore (manualità, "fare con cura", attenzione per i dettagli, personalizzazione del prodotto, capacità di innovare e acquisire nuove tecnologie).

Al taglio del nastro sabato mattina, alle ore 10 interverranno il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, affiancato dal segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli. Ad accogliere gli ospiti il presidente di Lariofiere, Giovanni Ciceri e il presidente del Comitato organizzatore Elisabetta Maccioni con i presidenti di Confartigianato Como, Marco Galimberti e Confartigianato Lecco, Daniele Riva.

Il programma della manifestazione, aperta al pubblico, prevede, oltre a 100 appuntamenti per il grande pubblico, incontri mirati e seminari. Tra gli altri, gli appuntamenti fissi dell'evento:

Mostra Gruppo Artistico Erbese

Esposizione di quadri e sculture per celebrare i 60 anni del Gae, Gruppo Artistico Erbese.

Esposizione di opere tratte dalla collezione "Il Bestiario" della Scuola Grafica internazionale di Grafica di Venezia.

Laboratorio artigianale del merletto. Saranno presenti le "merlettaie" della Brianza con uno stand laboratorio di presentazione dell’arte tipica del territorio lariano. L'iniziativa è organizzata dal Comitato per la Promozione del Merletto in collaborazione con le merlettaie della Brianza.

La rassegna delle Vie del Gusto

Percorso alla scoperta della tradizione e del gusto con i birrifici artigianali e i prodotti dell'enogastronomia italiana.

Spazio bimbi - Corpo Centrale. Area animata per i più piccoli.

Nell'area ristorante la rassegna enogastronomica con le cucine tipiche. Saranno proposti piatti con un unico comune denominatore: la cucina made in Italy.

Da segnare in agenda

Domenica 28 ottobre, nell'Area esterna del Polo fieristico Lariofiere è in programma, a partire dalle 11.30, la sfilata di auto e moto d'epoca, promossa dalla Categoria Autoriparatori Confartigianato Lecco.

Focus economici. Lunedì 29 ottobre, alle 16 sarà presente alla Mostra dell'Artigianato una delegazione di operatori provenienti dalle Russia. Evento realizzato nell'ambito del progetto "Il futuro dell'artigianato made in Italy" delle Camere di Commercio di Como e di Lecco.

Alle 20.30 è previsto un momento fashion con la sfilata di moda "Colori dell'Anima, Riflessi nell'Abito" organizzata dall'Istituto Ripamonti di Como, dal Cfp di Monte Olimpino e dal Galas di Lecco.

Martedì 30 ottobre alle 14 Incontri one to one con i consulenti del mercato russo. Incontro riservato alle aziende artigiane che hanno partecipato al percorso propedeutico all’internazionalizzazione nell’ambito del progetto "Il futuro dell'Artigianato made in Italy" delle Camere di Commercio di Como e di Lecco. Evento realizzato nell’ambito del progetto “Il futuro dell’artigianato made in Italy” delle Camere di Commercio di Como e di Lecco. Alle 15.30 è in programma l'esibizione del Coro Brianza di Missaglia.

Mercoledì 31 ottobre, alle 10 il Laboratorio esperienziale per promuovere la cultura artigiana con laboratori dedicati agli studenti delle scuole medie. Si potranno ammirare i lavori del settore edilizia, falegnameria, elettricisti, decoratore, stampa 3D. Alle 20.30 cavalcherà il palcoscenico del polo fieristico il talent scout Rudy Zerbi, che incontrerà alcune aziende del territorio, modera la serata Arianna Augustoni.