I tre giorni del "Nameless" a Barzio diventano un'occasione di lavoro

Il Nameless Music Festival, il fortunato evento che si svolgerà la prossima estate, dal 1° al 3 giugno, in viar Fornace Merlo a Barzio, lancia l'appello: «Abbiamo bisogno di voi».

La kermesse di musica elettronica-dance-hip hop diventa infatti un'opportunità di lavoro. L'organizzazione è alla ricerca di collaboratori per svolgere le attività richieste all'interno del festival valsassinese, e non solo. Le mansioni richieste sono svariate: cassieri, camerieri, magazzinieri, assistenza clienti. «Cerchiamo elementi per creare uno staff di 25-30 persone - spiega Francesco Brembilla, production manager dell'evento - Le prerogative sono essenzialmente due: devono essere del territorio e di età tra i 18 e i 25 anni, anche se vaglieremo tutte le richieste che giungeranno. Fondamentale sarà accompagnare la candidatura col classico curriculum in formato europeo». Le attese per il festival sono grandi. «L'obiettivo sono le 45mila presenze nell'arco dei tre giorni».

Una line-up di alto livello

Il "Nameless", giunto nel 2018 alla sesta edizione, continua intanto ad ampliare i propri orizzonti in termini artistici, e ha già annunciato alcuni pezzi da novanta per quest'anno: l'olandese Armin Van Buuren che, tra le altre cose, produce "A State Of Trance", il radioshow più ascoltato del mondo. E un altro giovane olandese di talento, San Holo. Nameless Music Festival: line-up e dettagli sui biglietti Eventi a Lecco

„Sul main stage si esibiranno anche Axwell&Ingrosso, duo di fama internazionale, Steve Angello e Don Diablo. Sul palco dell'hip hop si esibiranno artisti del calibro di Fabri Fibra, Guè Pequeno e Sfera Ebbasta.

Avanzare la propria candidatura per lavorare al "Nameless" è semplice: si può inviare il curriculum all'indirizzo application@namelessmusicfestival.com