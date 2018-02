Nasce Air Italy, da Malpensa verso America ed Asia. 1500 nuovi posti di lavoro

Meridiana, la seconda compagnia aerea italiana, diventa Air Italy con l'incursione del capitale di Qatar Airways. Saranno il fondo Akfed del principe ismaelita Karim Aga Khan, azionista di maggioranza con il 51% e Qatar Airways con il 49% a portare avanti un ambizioso piano strategico con cui si vuole conquistare il mercato italiano e surclassare definitivamente Alitalia

Marco Rigotti, presidente di Alisarda e AQA holding, Akbar Al Baker, ceo di Qatar Airways, Sultan Allana della Aga Khan e Francesco Violante, presidente di Meridiana, hanno presentato ieri a Milano, in conferenza stampa, il nuovo piano industriale Air Italy

Nuova flotta, nuove rotte, hub Milano Malpensa

Obiettivo, secondo Akbar Al Baker, ceo di Qatar Airways,è posizionarsi come leader in Italia con una nuova flotta di 50 aerei, nuovi servizi e 10 milioni di passeggeri entro il 2022 «Vogliamo diventare il brand numero uno in Italia e abbiamo le risorse per farlo. Vedrete che la stella dei cieli italiani saremo noi».

Il piano prevede una crescita fino a 50 aeromobili entro il 2020. Venti i nuovi Boeing 737 MAX che arriveranno entro i primi tre anni, il primo dei quali è atteso per aprile 2018. Dalla primavera, altri cinque Airbus A330-200 di Qatar Airways entreranno nella flotta Air Italy e verranno in seguito sostituiti, a partire da maggio 2019, da Boeing 787-8 Dreamliner.

Il piano strategico include il rafforzamento dei voli di corto-raggio dal 1° maggio, sopratutto delle connessioni con i voli intercontinentali da Milano Malpensa in partenza da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme. L'inaugurazione di nuove rotte di lungo raggio da Milano Malpensa verso New York e Miami dal prossimo giugno e, da settembre,il collegamento Milano – Bangkok, operativo quattro volte alla settimana.

Ai dipendenti garantita la distribuzione del 20% degli utili netti:

«Quando faremo profitti, distribuiremo utili - ha detto Al-Baker -.Siamo un’importante società che vuole crescere e puntiamo a creare più di 1.500 posti di lavoro »

Base operativa ad Olbia e hub a Milano Malpensa

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dichiarato: «questa nuova operazione rappresenta un'occasione di sviluppo, che Milano non ha mai avuto finora per il settore del trasporto aereo. La prospettiva che si apre è il rafforzamento della vocazione e del posizionamento internazionale di Milano» Importanti opportunità per i territori circostanti all'aeroporto Milano Malpensa, «investimenti, nuovi aerei e nuova occupazione».

Dopo anni di grosse perdite economiche di Meridiana, i soci e nuovi proprietari della nascente Air Italy investono ancora in quella che vuole essere una scommessa per raggiungere il primo posto nei cieli dell'Italia e dall'Italia verso America ed Asia.