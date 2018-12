Natale e viaggi: le destinazioni preferite dagli italiani

Lo studio di Liligo sulle destinazioni di Natale si basa sulla raccolta dei dati delle ricerche effettuate sul proprio motore di ricerca dai viaggiatori italiani, per i voli compresi nel periodo tra il 22 dicembre 2018 ed il 7 gennaio 2019. Dai risultati dell’indagine, il team di esperti di Liligo ha ricavato le classifiche delle 10 destinazioni più ricercate, delle 10 mete più economiche, individuando infine le principali città italiane di partenza per le rotte più popolari nel periodo natalizio.

Le mete preferite degli italiani

I risultati ci mostrano una propensione all’esterofilia per gli italiani che desiderano viaggiare nel periodo natalizio, con Parigi, Amsterdam e Londra in cima alle preferenze. Le tre capitali europee sono seguite in classifica dalle sempre popolari Barcellona e New York, ma anche da mete più “esotiche” come Tenerife, nell’arcipelago delle Canarie. Può sorprendere la presenza di Bucarest fra le prime dieci destinazioni, ma il dato sulla capitale est-europea, secondo gli esperti di Liligo, può essere influenzato dalla grande comunità di romeni che vive nel nostro territorio.

Le destinazioni italiane più popolari

Milano, Palermo e Catania sono invece le prime tre destinazioni italiane più ricercate sul motore di ricerca Liligo. Secondo gli specialisti del comparatore Liligo, il successo delle due principali città della Sicilia è da imputare a diversi fattori, come il piacevole clima mediterraneo, il boom turistico dell’isola negli ultimi anni, in continua crescita, ma anche il massiccio rientro per le vacanze natalizie dei tanti emigrati siciliani che vivono fuori dall’isola.

Le mete più economiche

Al vertice della classifica di Liligo sulle destinazioni con i collegamenti aerei più vantaggiosi, si trovano Milano, Roma e Napoli. Tra le mete straniere si segnalano invece le città di Bruxelles, Barcellona, Londra, Amsterdam, Parigi, Francoforte e La Valletta. Fra queste soltanto Barcellona, Londra, Amsterdam e Parigi riescono a coniugare per le festività di Natale e Capodanno la propensione dei turisti con la convenienza dei voli.

Le principali città italiane di partenza

Le rotte più ricercate hanno come aeroporti di partenza quelli di Milano – Linate e Milano – Malpensa, seguiti dagli scali romani di Fiumicino e Ciampino, e dagli aeroporti delle città meridionali di Napoli, Catania e Bari.