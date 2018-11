Negozi storici, Regione Lombardia premia sei attività del Lecchese

Saranno premiati domani, martedì 12 novembre, i sei negozi storici che sono stati scelti da Regione Lombardia per entrare a far parte della prestigiosa lista. Come annualmente avviene, la cerimonia si terrà all'interno del Pirellone, il palazzo milanese che ospita la macchina amministrativa regionale di cui fanno parte anche i consiglieri lecchesi Mauro Piazza, Antonello Formenti e Raffaele Straniero.

Negozi storici del Lecchese: i premiati

Di seguito i negozi storici della provincia di Lecco che saranno premiati domani, martedì 12, ore 10, presso il Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 - Milano), Auditorium Giovanni Testori.

Casatenovo, Bar Gelateria Galimberti dal 1968 (1968), Storica Attività; Beretta Maria & C. Snc (1959), Storica Attività;

Lecco, Corredo Casa (1968), Storica Attività; FP Arredamenti (1948), Storica Attività; Latteria Castelnuovo (1952), Storica Attività;

Osnago, Il Forno (1912), Negozio Storico.

La premiazione in Regione

L'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli sarà presente domani, martedì 13 novembre, alla cerimonia di premiazione dei 'Negozi Storici' della Lombardia. Interverranno anche Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente Confcommercio Lombardia, e Gianni Rebecchi, presidente Confesercenti Lombardia.

«Questo è un anno record - evidenzia l'assessore Mattinzoli -, con 132 negozi premiati e un intero distretto, come quello di Busto Arsizio: siamo contenti di superare i numeri delle precedenti edizioni".

E' il segno che puntare sulla tradizione è fondamentale per costruire il futuro, è il segno che tradizione e innovazione procedono molto bene insieme». «Attraverso il passaggio generazionale, attraverso la capacità di saper coniugare l'evoluzione con il valore storico si possono vincere anche le sfide peggiori, come la crisi appena passata», prosegue Mattinzoli.

«Infine, un dato importante è il valore sociale che queste attività innescano nei nostri centri storici e nei quartieri delle nostre città, contro la desertificazione che genera abbandono e insicurezza - conclude l'assessore regionale -. Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana, ancora una volta dimostra attenzione verso le nostre realtà produttive che hanno saputo tramandare il proprio

sapere e il proprio saper fare».