Al via un nuovo corso di formazione per tessitori

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione per tessitori, progettato da Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, Unindustria Como, Confindustria Lecco e Sondrio, ed Enfapi, ente per la formazione professionale e superiore di Unindustria Como, e realizzato grazie al supporto del fondo Forma.Temp, che garantirà l'accesso gratuito al corso per tutti i partecipanti.

Il corso, gratuito e a numero chiuso, avrà una durata complessiva di 128 ore ed è stato progettato con l'obiettivo di insegnare ai corsisti nozioni relative i differenti tipi di tessitura e telaio, controllo qualità e tecniche di tessitura di base. I futuri tessitori saranno guidati in questo percorso da professionisti e tecnici del settore, attraverso lezioni teoriche e pratiche.

I corsisti più meritevoli avranno la possibilità di essere selezionati da importanti aziende del settore operanti nella provincia di Como e Lecco.

L'iniziativa si rivolge a giovani disoccupati o inoccupati, interessati a crescere professionalmente nell'ambito dell'industria tessile. Un'industria che rappresenta una componente fondamentale per il distretto tessile a cavallo tra le province di Como e Lecco, che nel primo semestre di quest'anno ha ripreso a crescere. Si tratta di centinaia di aziende che sanno stare sui mercati internazionali e offrire i loro prodotti ai clienti più prestigiosi del mondo tessile abbigliamento proprio per la loro competenza, che si esprime a tutti i livelli, sia quelli produttivi, sia quelli stilistici e commerciali. Il segreto, la forza di questo distretto è la professionalità delle maestranze, che ha consentito di eccellere e di diventare un punto di riferimento per il fashion mondiale.

Il corso avrà inizio il prossimo 15 ottobre 2018 presso Enfapi in Via Zappa Luigi a Erba (Co). I candidati residenti in provincia di Lecco possono inviare la propria candidatura all'indirizzo oggiono.papagiovannixxiii@adecco.it