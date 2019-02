Offerte di lavoro, Esselunga assume personale nel Lecchese: come candidarsi

Esselunga cerca dipendenti. Sono ben nove le posizioni aperte nei superstore della nostra provincia: tre per allievo responsanbile del Bar Atlantic, rispettivamente a Lecco, Calco e Cernusco; tre per commesso Esserbella tutte a Cernusco Lombardone, due con full-time e una part-time; La scadenza per presentare le proprie domande a queste offerte è il 13 febbraio 2019.

A queste sei, si aggiungono altre tre posizioni aperte: una per Allievo carriera direttiva di negozio, nel Lecchese (full-time) con scadenza 26 febbraio 2019; una per Programma specialisti Bar Atlantic in provincia di Lecco (full-time) con scadenza 30 aprile 2019; una per Programma specialisti reparti freschi (full-time) sempre con scadenza 30 aprile 2019.

Esselunga è una delle più note catene di supermercati italiani, con un fatturato di quasi 8 miliardi di euro (2018) e oltre 150 punti vendita. Nel 2018 il gruppo ha chiuso il Bilancio con i ricavi in crescita e i debiti dimezzati.