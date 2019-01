Offerte di lavoro, Esselunga assume personale a Lecco: come candidarsi

Esselunga cerca dipendenti. Sono cinque le posizioni aperte nei superstore della nostra provincia: tre per allievo responsanbile del Bar Atlantic, a Lecco, Calco e Cernusco; una per commesso Esserbella a Cernusco, una per allievo carriera direttiva di negozio a Lecco. La scadenza per presentare le proprie domande è il 14 gennaio 2019. Vengono proposti sia contratti part-time che full time.

La scuola di formazione interna

"Le persone sono al centro di tutti i nostri piani formativi e di sviluppo. Per questo, progettiamo percorsi che valorizzano impegno, serietà e passione per il proprio lavoro - spiegano dal gruppo -. Con oltre 390.000 ore di corsi erogati ogni anno a favore di 22.000 dipendenti, la formazione è una leva fondamentale per sostenere lo sviluppo professionale e personale dei nostri collaboratori e con esso la crescita dell'intera organizzazione. Da lungo tempo ci siamo dotati di una vera e propria scuola di formazione interna, Esselunga Learning Center, per accompagnare le persone nello sviluppo di abilità e competenze attraverso percorsi di formazione teorica e pratica. Tutte le nostre attività si svolgono in poli all’avanguardia, moderni e innovativi, dotati di ambienti e strumentazioni polifunzionali".

Esselunga è una delle più note catene di supermercati italiani, con un fatturato di quasi 8 miliardi di euro (2017) e oltre 150 punti vendita.