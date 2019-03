Offerte di lavoro, Iperal assume personale nel Lecchese: come candidarsi

Iperal cerca dipendenti e collaboratori. Sono ben otto le posizioni aperte nei superstore del nostro territorio (a Lecco, Calolziocorte, Mandello e Piantedo-Fuentes), in diversi settori: dai reparti alimentari alla contabilità. Illustriamo brevemente le singole opportunità lavorative, proponendo, qui sotto, il link alla pagina con tutte le offerte di lavoro dalla quale si può accedere alla singola inserzioner pe inviare il proprio curriculum.

Lecco: Addetto al reparto ortofrutta

Il candidato verrà formato allo svolgimento di tutte le attività legate alle operazione ausiliarie alla vendita nel reparto dell'ortofrutta (servizio alla clientela, posizionamento della merce nel reparto, movimentazione della merce dalla cella frigo al reparto attraverso l'utilizzo del transpallet, effettuazione ordini della merce, controllo scadenze e merce invendibile).

Orario Full time/Part time. Stage della durata di 6 mesi con rimborso spese mensile o apprendistato della durata di tre anni.

Requisiti: interesse per la merceologia ortofrutta - orientamento al cliente - predisposizione alla vendita - flessibilità oraria - disponibilità al lavoro festivo - età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Lecco: Addetto alla cassa

Il candidato verrà affiancato a personale esperto al fine di imparare tutte le attività inerenti la gestione della cassa ( conoscenza e utilizzo del registratore di cassa - operazioni di incasso con i diversi sistemi di pagamento - gestione buoni sconto, dote scuola e buoni reso - fornire, se richieste, informazioni ai clienti su prodotti, promozioni, iniziative legate alla carta fedeltà). Orario Part time. Requisiti: flessibilità oraria e al lavoro festivo; orientamento al cliente; ordine e precisione; età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Lecco: Addetto al reparto pescheria

Il candidato dovrà occuparsi di tutte le attività ausiliarie alla vendita nel reparto pescheria (preparazione del banco, servizio e consulenza alla clientela, pulizia e lavorazione pesce, confezionamento).

Orario Part time. Requisiti: flessibilità oraria e al lavoro festivo - orientamento al cliente - predisposizione alla vendita - interesse per il tipo di merceologia e per il suo utilizzo in ambito gastronomico.

Calolziocorte: Capo reparto ortofrutta

Il candidato dovrà occuparsi della gestione dell'organizzazione del lavoro e di 4 collaboratori del reparto ortofrutta (gestione ordini, orari, ferie, flusso merci, gettato, attività di interfaccia con il personale di sede) e anche in prima persona del servizio al cliente e di tutte le altre attività ausiliarie alla vendita. il candidato risponderà direttamente al capo negozio.

Orario Full time. Requisiti: ottima conoscenza della merceologia frutta e verdura - esperienza pregressa nel ruolo - flessibilità oraria - disponibilità al lavoro festivo e straordinario - conoscenza e utilizzo dei principali strumenti informatici.

Mandello: macellaio

Il candidato dovrà occuparsi delle attività di servizio e consulenza alla clientela, ordini dei prodotti attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, gestione delle merci, sanificazione dell'ambiente e degli strumenti nel rispetto delle norme dell'Haccp. Orario full time. Requisiti: esperienza pregressa nel ruolo di macellaio - orientamento al cliente - predisposizione alla vendita - flessibilità oraria - disponibilità al lavoro festivo e straordinario.

Mandello: capo reparto salumeria

Il candidato dovrà occuparsi della gestione dell'organizzazione del lavoro e di 10 collaboratori del reparto salumeria (gestione ordini, orari, ferie, flusso merci, gettato, attività di interfaccia con il personale di sede) e anche in prima persona del servizio al cliente e di tutte le altre attività ausiliarie alla vendita. Il candidato risponderà direttamente al capo negozio.

Orario Full time. Requisiti: ottima conoscenza della merceologia salumi e formaggi - esperienza pregressa nel ruolo - flessibilità oraria - disponibilità al lavoro festivo e straordinario - conoscenza e utilizzo dei principali strumenti informatici.

Fuentes: responsabile contabilità generale

La Risorsa si occuperà del coordinamento del team, dei processi e dei flussi di contabilità generale.

La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati a esperienza e anzianità nel ruolo.

Requisiti: esperienza pregressa (minimo 3 anni) nel ruolo con gestione di un team.

Completano il profilo forte senso di responsabilità, gestione team, buone capacità analitiche, organizzative e di pianificazione oltre che doti relazionali e di precisione. Titolo di studio preferenziale: laurea magistrale in materie economiche.

Fuentes: addetto al servizio al banco

Il candidato dovrà svolgere tutte le attività legate al servizio delle pietanze nella fascia oraria del pranzo.

Orario Full time/Part time. Stage delle durata di 6 mesi con rimborso spese mensile o apprendistato della durata di tre anni. Requisiti: flessibilità oraria - disponibilità al lavoro su turni (no lavoro notturno) e festivo - preferenza per titolo di studio inerente.