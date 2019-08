Offerte di lavoro, Iperal assume personale: ecco come candidarsi

Iperal cerca dipendenti e collaboratori. Sono diverse le posizioni aperte nei superstore del nostro territorio (a Erba e Piantedo-Fuentes), in diversi settori: dalla cucina alla vendita, alla cassa. Illustriamo brevemente le singole opportunità lavorative, proponendo, qui sotto, il link alla pagina con tutte le offerte di lavoro dalla quale si può accedere alla singola inserzione per inviare il proprio curriculum.

Piantedo: cuoco

Si cerca un cuoco per il ristorante self service nel punto vendita di Piantedo (So).

Sono richiesti:

orientamento al cliente

precisione

buone capacità di comunicazione

flessibilità oraria

disponibilità al lavoro festivo e straordinario

Erba: Giovani addetti alle operazioni di vendita (senza esperienza)

Si cerca una risorsa senza esperienza per i reparti commerciali nel punto vendita di Erba. Il candidato verrà formato con l'obiettivo di diventare autonomo nelle attività specifiche del ruolo.

Sono richiesti:

orientamento al cliente

precisione

buone capacità di comunicazione

flessibilità oraria

disponibilità al lavoro festivo e straordinario

età compresa tra i 18 e i 29 anni

Erba: Giovani addetti alle operazioni di cassa (senza esperienza)

Si cerca una risorsa senza esperienza per i reparti casse e box nel punto vendita di Erba. Il candidato verrà formato con l'obiettivo di diventare autonomo nelle attività specifiche del ruolo.

Sono richiesti:

orientamento al cliente

precisione

buone capacità di comunicazione

flessibilità oraria

disponibilità al lavoro festivo e straordinario

età compresa tra i 18 e i 29 anni

Piantedo: Junior addetto efficienza energetica

La Risorsa dipenderà dal Direttore Tecnico e si interfaccerà con la funzione di coordinamento manutenzioni, con i progettisti degli impianti e con le altre funzioni tecniche interne e si occuperà di:

Analizzare e proporre soluzioni e nuove modalità di gestione per ottimizzare le prestazioni energetiche dei punti vendita del gruppo Iperal.

Gestiire energia, impianti e aspetti di manutenzione collegati.

È previsto un rimborso spese mensile.