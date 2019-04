Collegio sindacale e amministratore unico di Linee Lecco: come candidarsi

Pubblicati sul portale istituzionale del Comune di Lecco l'avviso pubblico finalizzato alla nomina del collegio sindacale di Linee Lecco, composto da cinque membri (presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti) e l'avviso pubblico per la nomina dell'amministratore unico della società.

Per il collegio sindacale è possibile inviare la propria candidatura entro le ore 12 di lunedì 8 aprile, comprensiva dei dati anagrafici e dei recapiti, di un curriculum vitae completo delle esperienze lavorative e professionali maturate e della dichiarazione di regolare iscrizione al registro dei revisori legali. Le proposte devono essere indirizzate al sindaco del Comune di Lecco e devono pervenire a mano all'ufficio protocollo, oppure via PEC all'indirizzo comune@pec.comunedilecco.it o, ancora, per posta ordinaria (in questo caso non fa fede il timbro postale, ma la data di ricezione da parte del protocollo).

Per l'incarico di amministratore unico il termine è fissato per le ore 12 di lunedì 15 aprile. I requisiti e la documentazione da presentare all'atto della consegna dell'istanza sono dettagliati sull'avviso pubblico disponibile a questo collegamento. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura all'ufficio protocollo del Comune di Lecco a mano, a mezzo raccomandata a/r o, firmata digitalmente, tramite PEC all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it.

Il protocollo generale del Comune di Lecco, sito in piazza Diaz 1, è aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30.