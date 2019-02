Offerte di lavoro, Gelateria Riva di Varenna cerca personale per l'estate

La Gelateria Riva di Varenna cerca personale addetto alla vendita per la stagione estiva, indicativamente dal 1° marzo al 10 novembre 2019. Nello specifico, si offrono contratti stagionali per due ragazze nell'immediato e altri due tra un paio di mesi.

Gli orari di lavoro

L'orario della giornata lavorativa, informano i titolari, prevede lo schema ore 12-19 e, a stagione inoltrata, due turni così strutturati: 11-17 e 17-23. La gelateria è aperta tutti i giorni, i lavoratori hanno un giorno libero a settimana.

I contatti

Per proporre la propria candidatura è possibile chiamare il 338 3480334 o inviare una mail all'indirizzo dudiriva@yahoo.it. Chi fosse interessato (si cercano, possibilmente, persone automununite) può contattare la gelateria per un colloquio già durante questo mese di febbraio.

Il parcheggio

«A Varenna - informano i gestori come ulteriore dettaglio per i possibili candidati - per ci lavora c'è la possibilità di prendere parcheggio nel silos al costo di 40 euro mensile, previo accordo con la struttura».