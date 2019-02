L'hotel Hilton assume 100 persone: ecco come partecipare e dove inviare il Cv

Interessante opportunità di lavoro: Hilton assume. Il gruppo di hotel di lusso ha infatti pubblicato nelle ultime ore una serie di offerte per cento nuove posizioni in tutta Italia.

«Cento assunzioni - spiega l'azienda - in occasione del centesimo anniversario dall'apertura del primo Hotel Hilton nel mondo», a Cisco, in Texas.

I nuovi dipendenti Hilton saranno selezionati con due recruiting day: il primo appuntamento è per il 4 marzo a Roma al "Rome Cavalieri", il secondo per il 23 marzo a Milano, proprio nell'hotel Hilton di via Luigi Galvani.

I nuovi cento lavoratori saranno "smistati" tra le dieci strutture che Hilton ha in gestione in Italia, tra Venezia, Milano, Como, Firenze - due -, Siena e i quattro di Roma.

Hilton assume: dove inviare il curriculum

Per partecipare al recruiting day, bisognerà inviare il curriculum al sito dell'hotel e partecipare alla preselezione.

«Si raccomanda - specificano da Hilton - di inviare un Cv completo e dettagliato» perché «la valutazione sarà fatta in base ad esso». Dopo la prima "prova", ci sarà un «incontro con i recruiter Hilton».

Le figure ricercate sono varie: camerieri da sala, camerieri da piano, bartender e barman, cuochi, pasticceri, portiere di notte e receptionist.