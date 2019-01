Offerte di lavoro, Sport Specialist assume personale anche nel Lecchese: come candidarsi

Sport Specialist cerca dipendenti anche nel Lecchese. Sono cinque le posizioni aperte nei punti vendita del noto marchio di abbigliamento sportivo che ha sede a Barzanò e ben 17 negozi in tutta la Lombardia.

Le offerte di lavoro riguardano personale qualificato, commessi e anche cassieri. A Bevera di Sirtori, nel Lecchese, si cerca personale che abbia esperienza con sci e snowboard. Le riportiamo nel dettaglio.

Area Milano viale Adriano

Ricerca con urgenza di personale per Punto Vendita Milano Adriano (MI)

- ricerca personale Full Time a Tempo Indeterminato e/o Determinato per il reparto cassa

- ricerca commesso/a qualificato/a Full Time a Tempo Indeterminato e/o Determinato per il reparto ciclismo

Area Mapello

Ricerca con urgenza di personale per Punto Vendita di Mapello (BG)

- ricerca personale Full Time a Tempo Indeterminato e/o Determinato per il reparto Montagna/Sci

Area Bevera di Sirtori

Ricerca di personale per Punto Vendita Bevera di Sirtori (LC)

- ricerca personale qualificato Full Time a Tempo Indeterminato e/o Determinato per il reparto sci e snowboard

Area San Giuliano Milanese

Ricerca di personale per Punto Vendita Bevera di San Giuliano Milanese (MI)

- ricerca personale qualificato Full Time a Tempo Indeterminato e/o Determinato per i reparti Montagna, Sci, Alpinismo, Running e Abbigliamento Fitness.

Come fare per candidarsi

È possibile inviare il Curriculum con foto tramite l'apposita pagina di contatto: www.df-sportspecialist.it/contattaci/

Oppure spedire a: RICERCA PERSONALE, DF SPORT SPECIALIST SPA, via figliodoni n. 14, cap 23891 Barzanò.