Offerte di lavoro, Sicuritalia cerca nuove guardie giurate a Lecco

Offerte di lavoro per posti da guardie particolari giurate a Lecco, con possibilità di intraprendere carriera.

Sicuritalia Spa, leader in Italia del settore della sicurezza e del facility management con oltre 7mila dipendenti e 50mila clienti, è alla ricerca per l'inserimento anche nella propria filiale di Lecco.

«Ricerchiamo personale anche senza esperienza nel settore interessato a intraprendere una carriera nell'ambito della sicurezza privata e disponibile ad avviare l'iter per ottenere i titoli prefettizi, così da poter essere impiegato come Guardie Particolari Giurate - si legge sul sito di Sicuritalia - Al termine del percorso di inserimento i candidati prescelti saranno impiegati come G.p.G. presso la struttura operative di Sicuritalia Spa».

I requisiti richiesti

Titolo di studio minimo: Licenza media

Esperienza minima: Non richiesta

Indispensabile residente in: Provincia posto vacante

Requisiti minimi: Requisito necessario è la disponibilità a prendere Porto d'arma e Decreto come Guardia Particolare Giurata e la disponibilità al lavoro su Turni, sia festivi sia notturni. Buona presenza, conoscenza dei principali strumenti informatici, patente di guida "B" e diploma di scuola media superiore completano il profilo.

Per presentare la propria domanda è necessaria la registrazione sul sito di Sicuritalia Spa e il successivo inserimento dei dati personali.