Offerte di lavoro, H&M assume personale nel Lecchese: come candidarsi

Uno dei più grandi fashion retailer al mondo, H&M, offre opportunità di lavoro e di carriera. Per il punto vendita di Via Roma a Lecco si cerca un addetto alle vendite. Di seguito la relativa inserzione.

Contratto a chiamata che prevede di lavorare un numero variabile di ore sulla base delle necessità organizzative del negozio. Il lavoro può impegnare dal lunedì alla domenica, su turni, in diverse fasce orarie.

Le prerogative richieste

Esprimi te stesso in un ambiente in rapida evoluzione dove tu puoi fare la differenza promuovendo attivamente le vendite e offrendo ai nostri clienti un servizio eccellente in tutte le aree del negozio. Non dimenticare di indicare se puoi raggiungere la sede lavorativa per cui ti candidi in meno di un'ora.